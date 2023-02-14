У Миргороді затримали чоловіка, який купував рецепти на наркотики

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У Миргороді затримали мешканця Лубен, який купував рецепти на наркотики. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Чоловік, який вже має кримінальне минуле, купував рецепти на синтетичні препарати у знайомих з наркозалежністю, які були учасниками програм замісної підтримувальної терапії в одному з регіонів країни. З кожної угоди чоловік отримував кілька десятків блістерів з наркотиками та обмеженими в доступі медичними препаратами.

Злочинця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку його помешкання, слідчі вилучили блістери з Метадоном та іншими сильнодійними, а також належний йому транспортний засіб та інші речові докази. Мешканцю Лубен вже повідомили про підозру у вчиненні наркозлочинів та обрали запобіжний захід. Вирішується питання накладення арешту на його майно.

Наразі поліція здійснює досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів або їх аналогів, вчинені повторно, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби (частина 2 статті 307) та незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут сильнодійних лікарських засобів, вчинені повторно (частина 3 статті 321).

Довідково. Санкція ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Санкція ч.3 ст.321 – від 3 до 5 років позбавлення волі.