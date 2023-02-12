Учні ліцею «Політ» відзначилися на обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з географії

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Підготували учнів і учениць до олімпіади викладачі географії Тамара Іваненко та Максим Лихман

Учні ліцею «Політ» стали переможцями та призерами ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Про це написали у фейсбуці навчального закладу.

Результати:

І місце – Руслан Плічко (Л-10Г);

ІІ місце – Марк Григораш (Л-8Б);

ІІІ місце – Олександра Москалець (Л-8А), Микита Грінько (Л-11А), Мирослав Гусар (Л-11Г).

Ви знаєте, що найвища точка на планеті – Джомолунгма, або як ще її називають Еверест, а найдовша річка у світі – Амазонка, а найглибша точка в Тихому океані в Маріанській западині – «Безодня Челенджера». Бажаємо Вам, щоб ніколи не згасло це прагнення до знань, а цікавість до нового спонукала Вас до неймовірних відкриттів! – мовиться у повідомленні.

Підготували учнів і учениць до олімпіади викладачі географії Тамара Іваненко та Максим Лихман.

Нагадаємо, учні ліцею «Політ» також стали призерами обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій.