У Кременчуці діти можуть отримати призи за читання української поезії

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 214

У Кременчуці запрошують дітей на міський конкурс читців української поезії. Як повідомляє пресслужба мерії нашого міста, захід приурочений до Всесвітнього дня поезії, який традиційно відзначають щороку 21 березня.

Заявки на участь приймаються до 15 березня, для цього необхідно перейти за посиланням . Заявки, надіслані пізніше зазначеного терміну, не прийматимуться.

До участі у міському конкурсі запрошують діти трьох вікових категорій, у яких і оберуть по три переможці (І-ІІІ місця):

діти та підлітки від 6 до 10 років;

діти та підлітки від 11 до 14 років;

діти та підлітки від 15 до 17 років.

Кожен учасник конкурсу презентуватиме свій виступ тривалістю до 3 хвилин.

Учасники, які посіли перше, друге та третє місця, будуть нагороджені грамотами департаменту у справах сімей та дітей, а також заохочувальними призами.

Підбивання підсумків міського конкурсу читців української поезії відбудеться 21 березня о 13.00 у приміщенні глядацької зали Кременчуцького міського будинку дитячої та юнацької творчості на вул. Миколи Залудяка, 14.

Телефони для довідок: 73-12-83, 3-61-67, 098-839-11-61.