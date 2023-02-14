Результати змагань шахістів «Каїсси» з Кременчука

5 лютого закінчився турнір із блискавичних шахів серед 1-х, 2-х розрядів і тих, хто набрав 5 та більше балів у минулому турнірі, який організував шахово-шашковий клуб «Каїсса». Змагання проходили у 8 турів та з таким контролем часу — 5 хвилин на партію із додаванням 5 секунд за кожен зроблений хід.
Найкращі в загальному заліку:
1. Кибкало Володимир - 7 балів з 8
2. Швачич Михайло - 6,5 балів з 8
3. Акімочкін Віктор- 5 балів з 8
Найкращі серед 2-х розрядів:
1. Ємець Максим - 4,5 бали з 8
2. Задорожний Арсеній - 4 бали з 8
3. Поливко Максим - 4 бали з 8
Найкращі серед 3-х розрядів:
1. Богомаз Нікіта - 4 бали з 8
2. Петрик Денис - 2,5 бали з 8
3. Риндін Андрій - 2 бали з 8
Найкращі серед дівчат:
1. Здоровець Анна - 4,5 бали з 8
2. Сьоміна Марина - 3,5 бали з 8
3. Капацина Софія - 3,5 бали з 8
Неочікуваних рузультатів не сталося, проте бачимо, що 2-розряди вже ставлять проблеми 1-м усе частіше і частіше.
Підсумкова таблиця та результати по турам:
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер