Результати змагань шахістів «Каїсси» з Кременчука

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 170

5 лютого закінчився турнір із блискавичних шахів серед 1-х, 2-х розрядів і тих, хто набрав 5 та більше балів у минулому турнірі, який організував шахово-шашковий клуб «Каїсса». Змагання проходили у 8 турів та з таким контролем часу — 5 хвилин на партію із додаванням 5 секунд за кожен зроблений хід.

Найкращі в загальному заліку:

1. Кибкало Володимир - 7 балів з 8

2. Швачич Михайло - 6,5 балів з 8

3. Акімочкін Віктор- 5 балів з 8

Найкращі серед 2-х розрядів:

1. Ємець Максим - 4,5 бали з 8

2. Задорожний Арсеній - 4 бали з 8

3. Поливко Максим - 4 бали з 8

Найкращі серед 3-х розрядів:

1. Богомаз Нікіта - 4 бали з 8

2. Петрик Денис - 2,5 бали з 8

3. Риндін Андрій - 2 бали з 8

Найкращі серед дівчат:

1. Здоровець Анна - 4,5 бали з 8

2. Сьоміна Марина - 3,5 бали з 8

3. Капацина Софія - 3,5 бали з 8

Неочікуваних рузультатів не сталося, проте бачимо, що 2-розряди вже ставлять проблеми 1-м усе частіше і частіше.

Підсумкова таблиця та результати по турам: