На війні загинув військовий з Кременчуччини Петро Корнійчук

12 лютого поблизу села Червонопопівка, Кремінського району, Луганської області, під час виконання обов'язку по захисту територіальної цілісності України, загинув солдат 95-ї ДШВ Корнійчук Петро Петрович. Петро Корнійчук (17.04.1989 р.н.) уродженець та житель села Погреби.
Петро Петрович був мобілізований до лав ЗСУ 29.12.2022 року. Про це повідомив голова Градизької громади Мирослав Носа.
Про дату повернення додому нашого воїна та прощання з ним, повідомимо окремо.
Щирі співчуття родині, сумуємо, схиляємо голови, царство небесне і вічна пам'ять нашому Герою.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер