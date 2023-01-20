Майже 20 тисяч громадян прийняв минулого року Глобинський ЦНАП

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Нині ж Глобинський ЦНАП надає 267 різних адмінпослуг. У перспективі — паспортні послуги та реєстрація транспортних засобів.
Загалом в області працюють 50 ЦНАПів, торік вони надали понад 650 тис. послуг.
Раніше ми писали про новий реабілітаційний центр і укриття у дитсадку в Глобиному.
Нагадуємо, що тут працює одна з трьох аптек, які у Кременчуцькому районі є цілодобовими.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер