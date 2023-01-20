Майже 20 тисяч громадян прийняв минулого року Глобинський ЦНАП

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За рік ЦНАПи Полтавщині надали понад 650 тисяч адмінпослуг

Електронна черга, РОS-термінал, Wi-Fi-зона, куточок для дітей – такі сучасні умови надання адміністративних послуг створили у ЦНАПі в Глобиному. Минулого року тут прийняли майже 20 тис. відвідувачів. За довідками звернулися понад 2 тис. вимушених переселенців.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

Нині ж Глобинський ЦНАП надає 267 різних адмінпослуг. У перспективі — паспортні послуги та реєстрація транспортних засобів.

Загалом в області працюють 50 ЦНАПів, торік вони надали понад 650 тис. послуг.

— Цифрова трансформація області продовжується, аби такі сервіси були якісними та зручними, — наголосив Лунін.

Раніше ми писали про новий реабілітаційний центр і укриття у дитсадку в Глобиному.

Нагадуємо, що тут працює одна з трьох аптек, які у Кременчуцькому районі є цілодобовими.