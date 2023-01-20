Вчора на Полтавщині горів приватний будинок

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Без травмованих та загиблих

Вчора, 19 січня, у Лохвиці Миргородського району, на вулиці Урожайній, у приватному житловому будинку сталася пожежа. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 19.20. Вогонь пошкодив стіну пічного опалення. Вогнеборці врятували будівлю від знищення полум'ям. Обійшлось без травмованих та загиблих.

До гасіння залучилася 9-а державна пожежно-рятувальна частина.

Причина пожежі встановлюється.