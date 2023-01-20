Ще 4 «Старлінки» передали на передок за гроші платників податків Полтавщини

Чергові 4 станції «Старлінк» передали на найгарячіші напрямки за гроші платників податків Полтавщини.
Про це повідомив Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради.
За його словами, у Соледарі немає нормального інтернету. У Бахмуті його теж майже немає. Ворог знищує все, що притаманне цивілізованим людям. Але наші захисники та захисниці повинні бути на зв'язку та з очима в небі.
Раніше ми писали, що Кременчуцький ТелеграфЪ передав квадрокоптер нашим воїнам, що виїжджають на передову, від кременчужанина, який зараз працює на островах Тихого океану.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер