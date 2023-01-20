Ще 4 «Старлінки» передали на передок за гроші платників податків Полтавщини

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 169

Чергові 4 станції «Старлінк» передали на найгарячіші напрямки за гроші платників податків Полтавщини.

Про це повідомив Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради.

За його словами, у Соледарі немає нормального інтернету. У Бахмуті його теж майже немає. Ворог знищує все, що притаманне цивілізованим людям. Але наші захисники та захисниці повинні бути на зв'язку та з очима в небі.

— Це питання ефективності. І життя. Дякую всім платникам податків за інвестиції. Це лише початок, — наголосив Біленький.

Раніше ми писали, що Кременчуцький ТелеграфЪ передав квадрокоптер нашим воїнам, що виїжджають на передову, від кременчужанина, який зараз працює на островах Тихого океану.