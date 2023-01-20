Завтра у Козельщині говоритимуть з Кирилом Галушком про соборність України та складний шлях до єднання

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 157

У суботу, 21 січня, у Козельщині відбудеться «Суботня зустріч у Смарт Просторі» з відомим українським істориком, етносоціологом, публіцистом Кирилом Галушком на тему «Соборна Україна: складний шлях до єднання».

З 2006 року Кирило Галушко опікується питаннями популяризації історії України, зокрема через громадські проєкти – «Інститут ім. В. Липинського» (2006-2008 рр.), ВГО «Наукове гуманітарне товариство» (з 2009 р.). Він один з ініціаторів науково-популярних серій «ЛІКБЕЗ-абетка» та «Militaria Ucrainica», а з 2014 р. – координатор проєкту «LikБез. Історичний фронт». Автор кількох монографій та навчальних посібників. Певний час був членом Громадської ради при Президентові України з питань національної єдності.

Початок о 13.00 за адресою: Смарт Простір, с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.

Трансляція заходу відбудеться за посиланням.

Нагадуємо, що у неділю, 22 січня, у Кременчуці: