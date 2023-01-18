Кременчуцький театр «МО» запрошує на «Альпіністів»

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 156

Комедія з несподіваними поворотами та непередбачуваними збігами обставин

22 січня у кременчуцькому театрі «МО» представлять виставу «Альпініст(к)и». Це комедія ситуацій з несподіваними поворотами сюжету, інтригою та непередбачуваними збігами обставин.

Кременчужан та гостей міста запрошують на арттерапію та можливість наповнитися позитивними емоціями.

Частину коштів від продажу квитків кременчуцькі актори перераховують у Благодійний фонд ПриватБанку «Допомагати просто» на допомогу шпиталям та медзакладам України.

Захід відбудеться з дотриманням правил безпеки, під час тривоги є можливість перейти у бомбосховище

Коли: 22 січня о 19:00

Де: Театр комедії «МО», вул.Першотравнева, 38 (центральний вхід)

Ціна квитка — 200 гривень, замовлення за тел. (097) 933 11 33