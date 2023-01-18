Що робити у випадку загрози або руйнування будинку

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 168

Поради від управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради

Міста України продовжують перебувати під загрозою обстрілів з боку військ РФ, майже щодня вони знищують житлові будинки, об’єкти інфраструктури та промисловості нашої країни. У зв'язку з цим, ділимося з вами порядком дій у випадку загрози або руйнування будинку управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради. У Дніпрі росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку: є загиблі та поранені У випадку загрози руйнування будинку Якщо є загроза руйнування будинку, а людина виявилася не на першому поверсі – ніколи не можна користуватися ліфтом, а треба спускатися сходами.

Якщо є можливість – швидко захопить документи, гроші, «тривожну валізку». Також слід негайно повідомити жителів будинку про загрозу руйнування.

У дверях не можна створювати тисняву, виходити потрібно по черзі.

Опинившись на вулиці, потрібно відійти на безпечну відстань від міста можливого обвалу, а також відмовляти стрибати з вікон тих людей, які знаходяться вище за перший поверх.

У випадку, коли немає можливості вийти на вулицю, а загроза обвалу ще існує – потрібно зайняти найвигіднішу позицію: отвори дверей, кути, під столом у кутку, місця під балками.

У жодному разі не слід вибігати на балкон і перебувати біля вікон.

Якщо є можливість – необхідно перекрити газ, воду, вимкнути електроенергію. У випадку руйнування будинку У такому разі слід негайно кликати допомогу та чекати на неї.

Намагатися повідомити про себе – зателефонувати, стукати по трубах, батареях, кликати голосно на допомогу.

Потрібно повідомити, де знаходиться людина і що сталося, чи потрібна медична допомога.

Якщо ніхто не чує, рекомендується вивільнити руки та ноги, якщо вони застрягли.

Можна спробувати обережно розібрати завал, але в жодному разі не чіпати те, на чому він тримається.

Якщо не видно, чим завалило, неможливо розібрати завал – треба кликати на допомогу кілька годин.

Поки допомога не підійшла – варто подбати про те, щоб не отримати переохолодження.

Якщо звільнилися з-під завалу, варто оглянути себе. У разі потреби зупинити кровотечу, зафіксувати зламану кінцівку. У Броварах гелікоптер ДСНС впав на багатоповерхівку: у катастрофі загинуло керівництво МВС

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