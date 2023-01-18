Що робити у випадку загрози або руйнування будинку
Сьогодні, 18:31
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Поради від управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради
Міста України продовжують перебувати під загрозою обстрілів з боку військ РФ, майже щодня вони знищують житлові будинки, об’єкти інфраструктури та промисловості нашої країни. У зв'язку з цим, ділимося з вами порядком дій у випадку загрози або руйнування будинку управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради.
У випадку загрози руйнування будинку
- Якщо є загроза руйнування будинку, а людина виявилася не на першому поверсі – ніколи не можна користуватися ліфтом, а треба спускатися сходами.
- Якщо є можливість – швидко захопить документи, гроші, «тривожну валізку». Також слід негайно повідомити жителів будинку про загрозу руйнування.
- У дверях не можна створювати тисняву, виходити потрібно по черзі.
- Опинившись на вулиці, потрібно відійти на безпечну відстань від міста можливого обвалу, а також відмовляти стрибати з вікон тих людей, які знаходяться вище за перший поверх.
- У випадку, коли немає можливості вийти на вулицю, а загроза обвалу ще існує – потрібно зайняти найвигіднішу позицію: отвори дверей, кути, під столом у кутку, місця під балками.
- У жодному разі не слід вибігати на балкон і перебувати біля вікон.
- Якщо є можливість – необхідно перекрити газ, воду, вимкнути електроенергію.
У випадку руйнування будинку
- У такому разі слід негайно кликати допомогу та чекати на неї.
- Намагатися повідомити про себе – зателефонувати, стукати по трубах, батареях, кликати голосно на допомогу.
- Потрібно повідомити, де знаходиться людина і що сталося, чи потрібна медична допомога.
- Якщо ніхто не чує, рекомендується вивільнити руки та ноги, якщо вони застрягли.
- Можна спробувати обережно розібрати завал, але в жодному разі не чіпати те, на чому він тримається.
- Якщо не видно, чим завалило, неможливо розібрати завал – треба кликати на допомогу кілька годин.
- Поки допомога не підійшла – варто подбати про те, щоб не отримати переохолодження.
- Якщо звільнилися з-під завалу, варто оглянути себе. У разі потреби зупинити кровотечу, зафіксувати зламану кінцівку.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: ДСНС
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