Колишній кременчужанин передав з островів Тихого океану дрон для ЗСУ

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 379

Колишній кременчужанин В'ячеслав Грінченко, який вже багато років не живе в Україні та працює на островах Тихого океану, передав допомогу для ЗСУ.

Днями до редакції «Кременчуцького Телеграфа» надійшла посилка від В'ячеслава із дроном для наших військових.

В’ячеслав Грінченко і раніше брав активну участь у допомозі нашій армії. Нині – доставив нашим хлопцям таке необхідне на передовій обладнання. А кременчуцькі бійці саме зараз вирушають у гарячі точки.

Передачу дрона ми організували у стінах редакції.

– Дрони зараз – це «очі» армії, а без «очей» армія не може перемагати. Тому дуже дякуємо В'ячеславу! Будемо робити все, що від нас залежить для спільної перемоги, – подякував військовий.