Колишній кременчужанин передав з островів Тихого океану дрон для ЗСУ

Колишній кременчужанин В'ячеслав Грінченко, який вже багато років не живе в Україні та працює на островах Тихого океану, передав допомогу для ЗСУ.
Днями до редакції «Кременчуцького Телеграфа» надійшла посилка від В'ячеслава із дроном для наших військових.
В’ячеслав Грінченко і раніше брав активну участь у допомозі нашій армії. Нині – доставив нашим хлопцям таке необхідне на передовій обладнання. А кременчуцькі бійці саме зараз вирушають у гарячі точки.
Передачу дрона ми організували у стінах редакції.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер