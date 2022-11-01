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Кременчук, Культура, Полтавщина

У Горішніх Плавнях покажуть «Щоденник війни» кременчужанина Сергія Брильова

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 127

 

Понад місяць триватиме виставка плакатного мистецтва талановитого художника

У Горішніх Плавнях готують виставку плакатного мистецтва «Щоденник війни» кременчуцького художника Сергія Брильова.

Про це повідомили у Краєзнавчому музеї м. Горішні Плавні, у виставковій залі якого виставлятимуться роботи відомого кременчужанина.

Відвідати виставку можна буде з 11 листопада до 16 грудня за адресою: м. Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 40 (двері навпроти ЦНАПу).

Нагадуємо, що Сергій Брильов - автор відомих на всю Україну стінописів «Борітеся - Поборете» із Тарасом Шевченком і «Погляд» із Володимиром Шаповалом, кременчуцьким бійцем ЗСУ, який загинув 6 березня 2016 р.під Щастям Луганської області, на електростанції, та найбільшого муралу в Кременчуці «Літаємо всюди, де є небо!» на фасаді Льотного коледжу.

Він також є автором муралів, які присвячені гурту Metalliсa та відомому педагогові Макаренку.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Сергій Брильов Щоденник війни виставка плакатного мистецтва плакати виставка плакат Горішні Плавні виставкова зала
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