У Горішніх Плавнях покажуть «Щоденник війни» кременчужанина Сергія Брильова

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 127

У Горішніх Плавнях готують виставку плакатного мистецтва «Щоденник війни» кременчуцького художника Сергія Брильова.

Про це повідомили у Краєзнавчому музеї м. Горішні Плавні, у виставковій залі якого виставлятимуться роботи відомого кременчужанина.

Відвідати виставку можна буде з 11 листопада до 16 грудня за адресою: м. Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 40 (двері навпроти ЦНАПу).

Нагадуємо, що Сергій Брильов - автор відомих на всю Україну стінописів «Борітеся - Поборете» із Тарасом Шевченком і «Погляд» із Володимиром Шаповалом, кременчуцьким бійцем ЗСУ, який загинув 6 березня 2016 р.під Щастям Луганської області, на електростанції, та найбільшого муралу в Кременчуці «Літаємо всюди, де є небо!» на фасаді Льотного коледжу.

Він також є автором муралів, які присвячені гурту Metalliсa та відомому педагогові Макаренку.