4 хокеїстів «Кременчука» потрапили у заявку збірної України

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6 листопада збірна України з хокею під керівництвом Вадима Шахрайчука та асистента Костянтина Сімчука зберуться у Будапешті, де візьмуть участь у престижному міжнародному турнірі імені Тамаша Шаркозі з 10 до 13 листопада. Участь візьмуть 6 команд: збірні Угорщини, Франції, Японії, Італії та Словенії, яких організатори розподілили на дві групи по три команди. На груповій стадії бліцтурніру українці схрестять ключки з Італією (10 листопада) та Словенією (12 листопада), а в заключний день турніру – 13 листопада – відбудуться фінал, матч за третє та п’яте місця. Зазначимо, що збірні Угорщини, Франції та Словенії – це представники елітного дивізіону чемпіонату світу, які розпочинають свою підготовку до ЧС-2023 у Тампере та Ризі.

У складі збірної заявлено 4 гравців ХК «Кременчук»: захисники Гліб Варава, Денис Матусевич та нападники Гліб Кривошапкін, Віталій Лялька.

Склад збірної України

Воротарі: Едуард Захарченко («Дніпро»), Дмитро Кубрицький («Сокіл»).

Захисники: Віталій Андрейків («Заглембє», Польща), Гліб Варава, Денис Матусевич (обидва – «Кременчук»), Артем Гребеник, Євген Ратушний (обидва – «Дніпро»), Ігор Мережко («Оденсе», Данія), Пилип Пангелов-Юлдашев («Унія», Польща), Всеволод Толстушко («Дунайварош», Угорщина).

Нападники: Олексій Ворона («Подхале», Польща), Михайло Гуфт-Соколов («Хештадтер», Німеччина), Дмитро Даниленко («Заглембє», Польща), Ілля Коренчук («Енерга», Польща), Гліб Кривошапкін, Віталій Лялька (обидва – «Кременчук»), Андрій Міхнов («Стяуа», Румунія), Вадим Мазур, Дмитро Німенко (обидва – «Сокіл»), Ярослав Панченко, Назар Ружніков (обидва – «Енергія», Литва), Олександр Пересунько («Уйпешт», Угорщина), Михайло Сімчук («Brooks Bandits», AJHL), Данило Трахт («Лукко» U-20, Фінляндія), Артем Целогородцев («Дніпро»).

Відзначаємо, що тренерський штаб збірної України запросив до головної команди країни 25 хокеїста, два з яких є абсолютними дебютантами – уродженець Житомира 24-річний центрфорвард Михайло Гуфт-Соколов з німецького «Хештадтера», а також 19-річний нападник із Дніпра Данило Трахт, який захищає кольори фінського «Лукко» і минулого сезону допоміг команді виграти внутрішній чемпіонат до 20 років.

Привертає увагу і повернення до головної команди країни експершого номера 27-річного воротаря Едуарда Захарченка з херсонського «Дніпра», який після ЧС-2017 не викликався до національної збірної.

«Спочатку у Будапешті планувалася участь чотирьох команд, але потім організатори розширили кількість учасників і вийшов вельми престижний за підбором склад! Дуже радий та вдячний організаторам, які запросили збірну України на такий статусний турнір, – каже головний тренер Вадим Шахрайчук. – Якщо коментувати наш склад, то втішно, що до збірної України тягнуться виступати не лише молоді гравці, а й ветерани. Той же багаторічний лідер та капітан Андрій Міхнов, який зіграв за головну команду країни понад 100 матчів, із задоволенням відгукнувся посилити команду у Будапешті. Рвуться в бій і інші наші легіонери, адже для їхніх клубів у Польщі, Угорщині тощо є велика честь делегувати хокеїстів до збірної своєї країни!»