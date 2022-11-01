Шість з десяти безпілотників збили над Полтавщиною минулої ночі

Минулої ночі Полтаву та область атакували щонайменше 10 дронів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, винищувачами було збито три «шахеди», сили територіальної оборони збили ще три.
У Полтаві вночі ворожі дрони впали на цивільні об'єкти: по області застосовані аварійні відключення світла
Нагадаємо, вночі в Полтаві були чутні вибухи. Як згодом повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, над областю зафіксували ворожі БПЛА. Три з них збили. Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти.
Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 3600 кв. метрів. Наразі пожежу вже ліквідували Загиблих та постраждалих немає.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер