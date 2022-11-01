Шість з десяти безпілотників збили над Полтавщиною минулої ночі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 071

Три знешкодила авіація, три — тероборона

Минулої ночі Полтаву та область атакували щонайменше 10 дронів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, винищувачами було збито три «шахеди», сили територіальної оборони збили ще три.

«До десяти дронів атакували Полтавщину. Є позитивний результат збиття. Відпрацювали винищувачі — збито три «шахеди». Також гарний результат від підрозділів ТрО — також збито три «шахіди». Мінімум шість на даний час», — сказав Юрій Ігнат.

У Полтаві вночі ворожі дрони впали на цивільні об'єкти: по області застосовані аварійні відключення світла

Нагадаємо, вночі в Полтаві були чутні вибухи. Як згодом повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, над областю зафіксували ворожі БПЛА. Три з них збили. Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти.

Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 3600 кв. метрів. Наразі пожежу вже ліквідували Загиблих та постраждалих немає.