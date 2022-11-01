Вівці й коні під обстрілами: як на Полтавщині прийняли тварин з Харкова та Миколаєва

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 185

Лікарі Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини разом з волонтерами рятують тварин, яких вивезли з Харкова і Миколаєва. За даними ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області, з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, лікарі Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини разом з волонтерами й небайдужими людьми рятували від війни тварин і птахів, які були вивезені з Харківського екопарку «Фельдман» і господарства з – під Миколаєва, де перебували велика рогата худоба, коні й вівці.

Ці місця для утримання тварин були на лінії вогню і постійно обстрілювалися російською федерацією. Тож, не можна було втрачати ні хвилини – гинула худоба.

Тільки в екопарку «Фельдман», відомому на всю Україну, за два місяці від початку війни окупанти вбили близько 100 тварин, зруйнували частину вольєрів, повністю знищили інфраструктуру – говорять працівники парку. До повномасштабного вторгнення там жили близько 5 тисяч тварин майже 300 видів.

Евакуювати тварин розпочали практично з перших днів російського вторгнення, як тільки вдалося дібратися до місця. Під обстрілами й постійною небезпекою з Харкова до екопарку у Ковалівці вдалося перевезти понад триста знесилених від голоду і страждань тварин. Серед них – фламінго, верблюди, альпаки, черепахи, ведмеді, леопарди, леви й інші звірі.

Нині там перебуває 2,5 тисячі тварин, вони у відносній безпеці, адже не проходить і дня, щоб на Полтавщині не лунали сирени.

До тваринного господарства, що у селі Божківське Полтавського району, переїхало майже триста тварин. Коні, вівці й велика рогата худоба – це ті звірі, яким вдалося уціліти після обстрілів у Миколаєві.

Тварини, яких доставили на Полтавщину були з пораненнями, хворі, виснажені холодом і голодом. Тож, наші ветеринарні лікарі почали лікувати звірів і піклуватися про них. Адже, їм це зараз надзвичайно потрібно!

Після одужання – тварин щепили від сибірки, дослідили на бруцельоз, птицю – на грип і хворобу ньюкасла.

Зараз хвостатим мешканцям допомагають волонтери й небайдужі люди! Вони привозять корм, будівельні матеріали, з яких роблять нові вольєри для тварин. Назад повернути врятованих звірів планують після завершення війни.