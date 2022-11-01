Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Кременчук, Полтавщина

Вівці й коні під обстрілами: як на Полтавщині прийняли тварин з Харкова та Миколаєва

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 185

 

Назад повернути врятованих звірів планують після завершення війни

Лікарі Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини разом з волонтерами рятують тварин, яких вивезли з Харкова і Миколаєва. За даними ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області, з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, лікарі Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини разом з волонтерами й небайдужими людьми рятували від війни тварин і птахів, які були вивезені з Харківського екопарку «Фельдман» і господарства з – під Миколаєва, де перебували велика рогата худоба, коні й вівці.

Ці місця для утримання тварин були на лінії вогню і постійно обстрілювалися  російською федерацією. Тож, не можна було втрачати ні хвилини – гинула худоба.

Тільки в екопарку «Фельдман», відомому на всю Україну, за два місяці від початку війни  окупанти вбили близько 100 тварин, зруйнували частину вольєрів, повністю знищили інфраструктуру – говорять працівники парку. До повномасштабного вторгнення там жили близько 5 тисяч тварин майже 300 видів.

Евакуювати тварин розпочали практично з перших днів російського вторгнення, як тільки вдалося дібратися до місця. Під обстрілами й постійною небезпекою з Харкова до екопарку у Ковалівці вдалося перевезти понад триста знесилених від голоду і страждань тварин. Серед них – фламінго, верблюди, альпаки, черепахи, ведмеді, леопарди, леви й інші звірі.

Нині там перебуває 2,5 тисячі тварин, вони у відносній безпеці, адже не проходить і дня, щоб на Полтавщині не лунали сирени.

До тваринного господарства, що у селі Божківське Полтавського району, переїхало майже триста тварин. Коні, вівці й велика рогата худоба – це ті звірі, яким вдалося уціліти після обстрілів у Миколаєві.

Тварини, яких доставили на Полтавщину були з пораненнями, хворі, виснажені холодом і голодом. Тож, наші ветеринарні лікарі почали лікувати звірів і піклуватися про них. Адже, їм це зараз надзвичайно потрібно!

Після одужання – тварин щепили від сибірки, дослідили на бруцельоз, птицю – на грип і хворобу ньюкасла.

Зараз хвостатим мешканцям допомагають волонтери й небайдужі люди! Вони привозять корм, будівельні матеріали, з яких роблять нові вольєри для тварин. Назад повернути врятованих звірів планують після завершення війни.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: війна тварини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 43 від 27 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх