Одумалися: у Кременчуцькій міськраді знову оприлюднюють рішення ради та виконкому

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 369

На офіційному сайті Кременчуцької міської ради знову оприлюднюють рішення міськради та виконавчого комітету, які були недоступними для кременчужан від початку війни. Також знову можна ознайомитися із розпорядженнями міського голови.

Документи завантажені «заднім числом», і — не всі. Фінансові та «військові» питання — переважно закриті для кременчужан.

Водночас проєкти рішень міської ради не оприлюднюють — так було від початку широкомасштабного вторгнення, також немає на сайті й протоколів засідань депутатських комісій. У розділі проєкти рішень виконкому — вже ухвалені та затверджені рішення.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», Кременчуцька міська рада та її виконавчий комітет більш ніж пів року працюють у закритому режимі. Сесії проводять підпільно. Всі земельні, бюджетні та інші питання депутати голосують у «вайбері», ставлячи сердечка. При цьому у міськраді впевнені, що Закон про доступ до публічної інформації вони не порушують. В офіційній відповіді на запит нам повідомили, що 15 квітня 2022 року було прийнято рішення про тимчасове призупинення інформування на період воєнного стану; призупинено інформування та надання відповідей на звернення та запити, що не стосуються воєнного стану. Втім, на думку юристів, переважна більшість рішень та проєкт рішень мають бути у відкритому доступі попри воєнний стан.

«Сердечна рада»: як кременчуцькі депутати приймають рішення під час війни

Нагадаємо, про наміри оприлюднювати рішення ради міський голова Віталій Малецький заявляв у вересні. Тоді ми також цікавились, чи планують сесії ради зробити знов відкритими, із трансляцією, як в інших містах, на що мер відповів - «однозначно ні».

Кременчук Засідання сесій Кременчуцької міської ради транслювати на широкий загал не планують

Частина документів міськради та виконкому доступна за посиланням, унизу головної сторінки.