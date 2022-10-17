З дитячої лікарні Кременчука зник 10-річний хлопчик – поліцейські його знайшли через 3 доби

14-го жовтня до Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація від медиків дитячої лікарні про зникнення з медичного закладу 10-літнього хлопчика. Поліція негайно розпочала пошуки малолітньої дитини.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Отримавши інформацію про зникнення малолітнього хлопчика до його розшуку долучилися оперативники, ювенальні поліцейські Кременчуцького районного управління поліції, громадськість та місцеві засоби масової інформації. Пошуки хлопчика тривали кілька днів. Сьогодні зранку, 17 жовтня, місце перебування дитини встановлено. Він перебував у знайомих, але не повідомив родичів про місце свого знаходження. Наразі з хлопцем все добре.

Ювенальні поліцейські спільно зі службою у справах дітей міста Кременчука з’ясовують всі обставини події, йдеться у повідомленні поліції.