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Кременчук, Гроші

Віктор Ющенко увійшов у газовий бізнес на Полтавщині

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 311

 Видобутком газу на площі Федорівській мають намір зайнятись після війни

Третій президент України Віктор Ющенко став співвласником ТОВ «Тренд Сістем», що володіє спецдозволом на газове родовище в Полтавській області. Про це повідомляють «Наші гроші» із посиланням на «Надра.Інфо»

Так, Віктор Ющенко став власником 8,5% в статутному капіталі фірми ще в лютому 2022 року. І це перший його бізнес у сфері надрокористування. Фірма володіє спецдозволом на видобуток газу і конденсату на площі Федорівська, що знаходиться на межі Полтавської та Харківської областей. У фірмі заявили, що освоювати площі займуться після війни.

Бенефіціаром ТОВ «Тренд Сістем» з 90% є громадянин Кіпру Вадим Єрмолаєв – голова ради директорів дніпропетровської корпорації «Алеф». Решту 1,5% набув Володимир Бєлоусов.

Володимир Бєлоусов і Віктор Ющенко також є співзасновниками АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лео Інвест Груп». Вони зареєстрували разом з Альоною Шевцовою (дівоче прізвище Дегрік) в жовтні 2021 р. Вона відома як голова ради та співвласниця «Айбокс Банку». Минулого року Національний банк оштрафував його на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу та закону щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 

 


Площа Федорівська знаходиться на території Полтавської і Харківської областей. Площа ділянки надр – понад 425 кв. км. Перспективні ресурси родовища (категорія С3): Газ природний – 795 млн куб. м, конденсат – 116 тис. тонн.

Видання зазначає, що за даними «Економічної правди», ДБР асоціювало «Трендс Сістем» з бізнесменом Павлом Фуксом, який був неофіційним куратором Держгеонадр через нардепа від ОПЗЖ Ігоря Абрамовича.

Восени 2021 року компаніям, що професійно займаються видобутком вуглеводнів, було надіслано проспект з пропозицією про продаж спецдозволів на користування надр. У ньому детально описані характеристики та потенціал п’яти площ, в тому числі й Федорівської. Появі пропозиції про продаж спецдозволів передувало позбавлення Держгеонадрами 19 фірм спецдозволів, що раніше належали ТОВ «Голден Деррік» (пізніше змінила назву на «Іст Юроуп Петролеум»). Це була відповідь на рішення РНБО, секретар якої Олексій Данилов називав саме Павла Фукса контролером спецдозволів.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: газове родовище Полтавщина газ надра Віктор Ющенко
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