У Полтаві поліція розшукала безвісно зниклу 17-річну дівчину – за допомогою звернулась мати

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 1

Дівчина не повернулася до комендантської години й зв'язок з нею був відсутній

До відділу №1 Полтавського районного управління поліції (Київський район міста) вчора, 16-го жовтня, близько 23.30 звернулася за допомогою місцева мешканка з проханням розшукати її зниклу 17-річну доньку. Мати повідомила, що дівчина не повернулася до дому до завершення комендантської години й зв'язок з нею відсутній. Поліція невідкладно розпочала пошуки.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Отримавши повідомлення про зникнення неповнолітньої дівчини, на її пошуки негайно було орієнтовано особовий склад підрозділу поліції. За дві години пошукових заходів слідчо-оперативна група встановила місцеперебування дівчини. Вона перебувала у знайомого у Шевченківському районі обласного центру. Наразі життю та здоров’ю дівчини загрози немає. Вона перебуває з родиною, — зазначив начальник відділу №1 Полтавського районного управління поліції Олег Нагайцев.

Обставини та причини події наразі з’ясовують ювенальні поліцейські Полтави.