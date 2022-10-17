У Полтаві поліція розшукала безвісно зниклу 17-річну дівчину – за допомогою звернулась мати

До відділу №1 Полтавського районного управління поліції (Київський район міста) вчора, 16-го жовтня, близько 23.30 звернулася за допомогою місцева мешканка з проханням розшукати її зниклу 17-річну доньку. Мати повідомила, що дівчина не повернулася до дому до завершення комендантської години й зв'язок з нею відсутній. Поліція невідкладно розпочала пошуки.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Обставини та причини події наразі з’ясовують ювенальні поліцейські Полтави.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер