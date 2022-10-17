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У Кременчуцькому районі завершуються жнива та триває посів озимих культур

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 241

 

В останні дні погодні умови сприяють аграріям у зборі врожаю

У Кременчуцькому районі завершився збір врожаю круп’яних культур, триває збір пізніх зернових та посів озимих культур. Жнива та сівба проходить з деякими затримками, хоча в останні дні погодні умови сприяють аграріям.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, наразі завершився збір врожаю круп’яних культур, посівні площі яких знаходились переважно у Глобинській територіальній громаді. Середня врожайність гречки складає по району 15,2 ц/га, а проса — 31,6 ц/га.

Аграрії зібрали сою з 83% засіяних площ при середній врожайності 26,6 ц/га.

Соняшник аграрії зібрали з 82,6% площ при середній врожайності 24 ц/га. Збір кукурудзи тільки розпочався — її зібрано й обмолочено з 10% засіяних площ.

Одночасно аграрії району сіють озимі культури. Станом на 14 жовтня вже засіяно 96,8% площ, запланованих під ріпак, 49% — під озиму пшеницю, 41% — під жито та 35% під озимий ячмінь.

— Погодні умови покращилися і сприяють роботі аграріїв. Наступного року будемо з зерном та крупами, — зазначив Артем Даценко.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район жнива соняшник гречка
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