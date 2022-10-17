За вихідні 37 кременчужан вакцинувалися від COVID-19

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У неділю – лише 1 одна особа скористалася можливістю захистити себе та своїх близьких від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби

15 жовтня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 36 осіб, а 16 жовтня - лише 1. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За 2 дні щеплення отримали:

1 доза – 5;

2 доза – 4;

1 бустерна доза – 26;

2 бустерна доза – 2.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 216;

2 дози отримали – 115 729;

додаткову дозу отримали – 63;

1 бустерну дозу отримали – 25 756;

2 бустерні дози отримали – 719.

Сьогодні у Кременчуці продовжують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що 15 жовтня на ковід захворіли 25 кременчужан, а 16 жовтня - 15.