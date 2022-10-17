У неділю в Кременчуці зареєстрували 15 випадків захворювання на COVID-19

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4-х поклали до лікарні

Вчора, 16 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 15 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді. Захворіли: 9 жінок віком від 35 до 52 років;

6 чоловіків віком від 21 до 70 років. 11 пацієнтів, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 - перебувають на стаціонарному лікуванні. В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 37 пацієнтів. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано. Всього з початку пандемії: зареєстровано - 25 906;

одужало – 24 456;

померло – 725. Нагадуємо, що 15 жовтня на ковід захворіли 25 кременчужан.

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