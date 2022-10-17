У неділю в Кременчуці зареєстрували 15 випадків захворювання на COVID-19

Вчора, 16 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 15 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
11 пацієнтів, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 37 пацієнтів.
Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 15 жовтня на ковід захворіли 25 кременчужан.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер