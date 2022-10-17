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Кременчук, Надзвичайні новини

Що сталося минулими вихідними на Кременчуччині: оперативна ситуація у районі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 412

 

На вихідних у Кременчуцькому районі зафіксували три пожежі

Минулі вихідні пройшли неспокійно — у Кременчуці та у районі часто лунали повітряні тривоги. Втім, ситуація залишається контрольованою, надзвичайних подій та резонансних злочинів не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Протягом п’ятниці, суботи та неділі громадяни 15 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо чотирьох з них правоохоронці склали адмінпротоколи за скоєння домашнього насильства.

За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУАП було притягнуто 5 водіїв.

Протягом вихідних днів поліцейські затримали шістьох осіб за зберігання та розповсюдження наркотичних речовин. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 ККУ.

На останні три дні рятувальників ДСНС тричі виїжджали на гасіння пожеж. Увечері 14-го жовтня горіла квартира у 9-поверховому будинку на вулиці Чумацький Шлях у Кременчуці. Пожежники врятували двох людей.

15-го жовтня у Глобиному загорілося горище житлового будинку. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

А у ніч на 17 жовтня у Кременчуці на вулиці С.Крушельницької загорівся легковий автомобіль.

У Кременчуці на вулиці Небесної сотні 14-го жовтня ДСНСники рятували кота, який застряг на газовій трубі житлового будинку.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА ДСНС пожежі
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