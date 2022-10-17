У Кременчуцькій РВА розповіла про роботу відділу захисту споживачів та контролю за цінами

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Завищення цін на соціально значущі товари за минулий тиждень не виявлено

Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби здійснюють щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, працівники відділу захисту споживачів протягом минулого тижні проводили моніторинг цін у магазинах найбільших торгівельних мереж – «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ», «Фоззі», «Ілона», а також на автозаправках району.

Проведений моніторинг показав, що на соціально значущі товари необґрунтованого підвищення цін у Кременчуцькому районі не було, а їх рівень відповідає середньообласному.

У відділі захисту споживачів також відреагували на два звернення, які стосуються можливих незаконних дій щодо нарахування абонентської плати та щодо підвищення цін на харчові продукти.

Окрім моніторингу цін та реагування на скарги споживачів, в результаті вжитих працівниками управління заходів були демонтовані 2 рекламні об’єкти, які встановили з порушенням Закону України «Про рекламу».

Нагадаємо, два тижні тому на брифінгу в Кременчуцькій РВА новопризначений начальник Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби Володимир Барчук надав номер телефону, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів фахівцям Відділу захисту споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби – 050 726 8962.