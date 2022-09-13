Засідання сесій Кременчуцької міської ради транслювати на широкий загал не планують

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 295

В той самий час частину рішень ради все ж планують опублікувати на сайті мерії

У Кременчуці не планують відновлення трансляцій сесії міської ради. Про це 12 вересня, під час брифінгу після відкриття гуртожитку для переселенців, розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.

На запитання «Кременчуцького Телеграфа», чи планують сесії ради зробити знов відкритими, мер відповів:

— Однозначно ні, тому що я не можу гарантувати, що хтось не скаже зайвого в прямий ефір. У нас питання оборонного характеру розглядаються у 90% випадків. Називаються цифри, називаються назви підрозділів, дислокації тощо.

Водночас планують частково відновити публікації рішень міської ради, які зникли з сайту міської ради разом із проєкт з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

— Сьогодні ми розглядали, як це роблять колеги у Львові. Якщо питання оборонного характеру — буде «плашка», будемо «замальовувати» назви. Рішення загального характеру — публікуватимемо, — пообіцяв Віталій Малецький.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», міська рада та її виконавчий комітет вже пів року працюють у закритому режимі. Сесії проводять підпільно. Всі земельні, бюджетні та інші питання депутати голосують у «вайбері», ставлячи сердечка. На наш інформаційний запит стосовно того, як кременчужани можуть отримувати інформацію щодо рішень влади, в мерії нам відповіли, що рішенням виконкому від 15 квітня 2022 року було прийнято рішення про тимчасове призупинення інформування на період воєнного стану; призупинено інформування та надання відповідей на звернення та запити, що не стосуються воєнного стану. Однак, на думку юристів, переважна більшість рішень та проєкт рішень мають бути у відкритому доступі попри воєнний стан.

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