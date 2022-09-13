Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Кременчук

Засідання сесій Кременчуцької міської ради транслювати на широкий загал не планують

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 295

В той самий час частину рішень ради все ж планують опублікувати на сайті мерії

У Кременчуці не планують відновлення трансляцій сесії міської ради. Про це 12 вересня, під час брифінгу після відкриття гуртожитку для переселенців, розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.

На запитання «Кременчуцького Телеграфа», чи планують сесії ради зробити знов відкритими,  мер відповів: 

— Однозначно ні, тому що я не можу гарантувати, що хтось не скаже зайвого в прямий ефір. У нас питання оборонного характеру розглядаються у  90% випадків. Називаються цифри, називаються назви підрозділів, дислокації тощо. 

Водночас планують частково відновити публікації рішень міської ради, які зникли з сайту міської ради разом із проєкт з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

— Сьогодні ми розглядали, як це роблять колеги у Львові. Якщо питання оборонного характеру — буде «плашка», будемо «замальовувати» назви. Рішення загального характеру — публікуватимемо, — пообіцяв Віталій Малецький.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», міська рада та її виконавчий комітет вже пів року працюють у закритому режимі. Сесії проводять підпільно. Всі земельні, бюджетні та інші питання депутати голосують у «вайбері», ставлячи сердечка. На наш інформаційний запит стосовно того, як кременчужани можуть отримувати інформацію щодо рішень влади, в мерії нам відповіли, що  рішенням виконкому від 15 квітня 2022 року було прийнято рішення про тимчасове призупинення інформування на період воєнного стану; призупинено інформування та надання відповідей на звернення та запити, що не стосуються воєнного стану. Однак, на думку юристів, переважна більшість рішень та проєкт рішень мають бути у відкритому доступі попри воєнний стан.

 «Сердечна рада»: як кременчуцькі депутати приймають рішення під час війни

0
Автор: Олеся Данилова
Теги: публічна інформація сесія рішення Кременчуцька міська рада Віталій Малецький
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 35 від 1 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 34 від 25 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

Всі pdf

Вверх