Засідання сесій Кременчуцької міської ради транслювати на широкий загал не планують

У Кременчуці не планують відновлення трансляцій сесії міської ради. Про це 12 вересня, під час брифінгу після відкриття гуртожитку для переселенців, розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.
На запитання «Кременчуцького Телеграфа», чи планують сесії ради зробити знов відкритими, мер відповів:
— Однозначно ні, тому що я не можу гарантувати, що хтось не скаже зайвого в прямий ефір. У нас питання оборонного характеру розглядаються у 90% випадків. Називаються цифри, називаються назви підрозділів, дислокації тощо.
Водночас планують частково відновити публікації рішень міської ради, які зникли з сайту міської ради разом із проєкт з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну.
Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», міська рада та її виконавчий комітет вже пів року працюють у закритому режимі. Сесії проводять підпільно. Всі земельні, бюджетні та інші питання депутати голосують у «вайбері», ставлячи сердечка. На наш інформаційний запит стосовно того, як кременчужани можуть отримувати інформацію щодо рішень влади, в мерії нам відповіли, що рішенням виконкому від 15 квітня 2022 року було прийнято рішення про тимчасове призупинення інформування на період воєнного стану; призупинено інформування та надання відповідей на звернення та запити, що не стосуються воєнного стану. Однак, на думку юристів, переважна більшість рішень та проєкт рішень мають бути у відкритому доступі попри воєнний стан.
«Сердечна рада»: як кременчуцькі депутати приймають рішення під час війни
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер