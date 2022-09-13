За останній рік 213 сіл Полтавщини вперше отримали доступ до швидкісного інтернету

За останній рік 213 сіл у 34 громадах Полтавщини вперше отримали доступ до швидкісного інтернету. Про таке сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Причому 50 сіл у 10 територіальних громадах підʼєднали до мережі за 200 днів війни.
Тепер 65 тисяч жителів мають змогу під'єднати свої домівки до оптичного інтернету. Разом із цим доступ до мережі отримали й понад 540 соцзакладів. Це школи, садочки, ФАПи, будинки культури, ЦНАПи та бібліотеки.
Швидкісний інтернет громадам підʼєднали за державні кошти у межах проєкту Мінцифри «Інтернет-субвенція».
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер