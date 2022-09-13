За останній рік 213 сіл Полтавщини вперше отримали доступ до швидкісного інтернету

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1

50 з них підʼєднали до мережі за 200 днів війни

За останній рік 213 сіл у 34 громадах Полтавщини вперше отримали доступ до швидкісного інтернету. Про таке сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Причому 50 сіл у 10 територіальних громадах підʼєднали до мережі за 200 днів війни.

Тепер 65 тисяч жителів мають змогу під'єднати свої домівки до оптичного інтернету. Разом із цим доступ до мережі отримали й понад 540 соцзакладів. Це школи, садочки, ФАПи, будинки культури, ЦНАПи та бібліотеки.

Швидкісний інтернет громадам підʼєднали за державні кошти у межах проєкту Мінцифри «Інтернет-субвенція».