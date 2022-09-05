У Кременчуці перевірили, у яких умовах живуть переселенці

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Держпродспоживслужба також перевірила стан укриттів у школах району

У Кременчуці моніторять місця перебування вимушених переселенців на дотримання санітарних норм. Як повідомила Держпродспоживслужба, працівникам цих закладів розповіли, як уникнути інфекційних хвороб та харчових отруєнь.





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Крім того, Держпродспоживслужба перевірила стан укриттів 22 закладів освіти територіальних громад Кременчуцького району. На всіх об’єктах виявили порушення. Які саме — не повідомляють.





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