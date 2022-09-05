У Кременчуці перевірили, у яких умовах живуть переселенці

У Кременчуці моніторять місця перебування вимушених переселенців на дотримання санітарних норм. Як повідомила Держпродспоживслужба, працівникам цих закладів розповіли, як уникнути інфекційних хвороб та харчових отруєнь.
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Крім того, Держпродспоживслужба перевірила стан укриттів 22 закладів освіти територіальних громад Кременчуцького району. На всіх об’єктах виявили порушення. Які саме — не повідомляють.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер