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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у Кобеляках поліція усю ніч шукала зниклого юнака – знайшли біля водойми

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 126

 

Обставини події з’ясовує ювенальна превенція

На Полтавщині поліція розшукала неповнолітнього, який зник безвісти. До відділення №2 (м.Кобеляки) Полтавського районного управління поліції за допомогою у розшуку сина звернулася мати 17-річного юнака. Поліція одразу розпочала пошукові заходи.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— До чергової частини нашого підрозділу надійшло повідомлення про зникнення безвісти неповнолітнього хлопця. Заявниця повідомила, що її син о 16.00 пішов до своїх знайомих та близько 21.30 ще виходив на зв’язок. Надалі телефон юнака був вимкнений. На пошуки хлопця негайно було направлено максимальну кількість особового складу підрозділу. Пошуки тривали до 4-ї години ранку. Оперативні працівники знайшли неповнолітнього поблизу водойми. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, — розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення поліції №2 Юрій Стеценко.

Поліція повернула хлопця матері. Наразі обставини події з’ясовує ювенальна превенція.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини зниклий Кобеляки
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