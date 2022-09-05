На Полтавщині водій не справився з керуванням - автівка злетіла у кювет та перекинулася

На Полтавщині поблизу села Руденківка Новосанжарської громади вчора, 4 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали двоє людей. Про ДТП чергового відділення №3 (смт Нові Санжари) Полтавського районного управління поліції вранці 4 вересня повідомили медики, яких викликали на місце пригоди.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, автомобіль Opel Omega, під керуванням 34-річного водія під час руху з’їхав у кювет та перекинувся. У салоні автівки, окрім водія, перебувало четверо пасажирів – двоє дорослих, 6-річна дитина та 16-річний підліток.
Двох пасажирок, 64-річну та 37-річну, з тілесними ушкодженнями ушпиталили до медичного закладу. Водій та двоє неповнолітніх пасажирів, за результатами медичного обстеження, госпіталізації не потребують.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер