На Полтавщині водій не справився з керуванням - автівка злетіла у кювет та перекинулася

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На Полтавщині поблизу села Руденківка Новосанжарської громади вчора, 4 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали двоє людей. Про ДТП чергового відділення №3 (смт Нові Санжари) Полтавського районного управління поліції вранці 4 вересня повідомили медики, яких викликали на місце пригоди.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль Opel Omega, під керуванням 34-річного водія під час руху з’їхав у кювет та перекинувся. У салоні автівки, окрім водія, перебувало четверо пасажирів – двоє дорослих, 6-річна дитина та 16-річний підліток.

Двох пасажирок, 64-річну та 37-річну, з тілесними ушкодженнями ушпиталили до медичного закладу. Водій та двоє неповнолітніх пасажирів, за результатами медичного обстеження, госпіталізації не потребують.

— За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, — йдеться у повідомленні.