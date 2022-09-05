Судді з кременчуцьких судів йдуть у відставку

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 419

Усього з 22 лютого по кінець серпня до Ради правосуддя надійшло 40 заяв про звільнення

Серед суддів, які подали у відставку з початку повномасштабної війни, є представники судів нашого міста.

Згідно з матеріалами «Судово-юридичної газети», суддя Автозаводського районного суду Кременчука Жанна Кривич та суддя Кременчуцького районного суду Світлана Клименко вирішили скласти свої повноваження, та написали заяву про звільнення.

Усього з 22 лютого по кінець серпня до Ради правосуддя надійшло 40 заяв про звільнення та 6 про звільнення за власним бажанням від суддів різних інстанцій. Майже третя частина з цих заяв — від суддів з непідконтрольних територій та територій на яких проходять активні бойові дії.