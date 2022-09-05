Судді з кременчуцьких судів йдуть у відставку

Серед суддів, які подали у відставку з початку повномасштабної війни, є представники судів нашого міста.
Згідно з матеріалами «Судово-юридичної газети», суддя Автозаводського районного суду Кременчука Жанна Кривич та суддя Кременчуцького районного суду Світлана Клименко вирішили скласти свої повноваження, та написали заяву про звільнення.
Усього з 22 лютого по кінець серпня до Ради правосуддя надійшло 40 заяв про звільнення та 6 про звільнення за власним бажанням від суддів різних інстанцій. Майже третя частина з цих заяв — від суддів з непідконтрольних територій та територій на яких проходять активні бойові дії.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер