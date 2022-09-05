Кременчужанин знайшов на вулиці гаманець і подзвонив поліцейським

Вчора, 4 серпня, завдяки пильності містянина поліціянти повернули втрачену річ власнику. Про це інформує патрульна поліція нашого міста.
Близько 20.00 на лінію 102 звернувся кременчужанин й повідомив, що знайшов гаманець з грошима та банківськими картами.
Патрульні знайшли власника та віддали йому загублені речі.
Правоохоронці дякують усім небайдужим громадянам, які повідомляють про знахідки, передають документи або речі патрульним і таким чином сприяють швидким пошукам власника.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер