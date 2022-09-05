«Я повернусь!»: прем’єра нового радіопроєкту на Автохвилі

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Це буде серія з 10 радіооповідань про сім'ї, закохані пари та друзів, яких роз'єднала війна

Сьогодні, 5 вересня, на кременчуцькій радіостанції Автохвиля, 102.1 ФМ прем’єра нового радіопроєкту «Я повернусь!».

Це цикл ефірів у листах до найрідніших по духу чи крові, про вимушену розлуку, сильні та щирі почуття — кохання і любов. Саме вони роблять нас сильнішими, допомагають долати всі біди й перешкоди та надихають на Перемогу. Про ідею та місію програми нам розповіла керівник і координатор проєкту «Я повернусь» Ольга Прядко.

Майже пів року Україна живе в умовах повномасштабної війни. Як працює Радіо Автохвиля, що змінилося, на чому акценти та пріоритети?

Російське вторгнення принесло у душі українців невизначеність і сумбур, почуття невпевненості та тривоги. З перших днів жорстокої навали журналісти нашої телерадіокомпанії несуть інформаційну варту підтримуючи свою аудиторію. Транслюємо найактуальніші та найважливіші новини, як для всієї країни, так і для рідного міста.

Для підтримки ментального здоров'я ми створили програму «Година з психологом», а також програму «Спільний фронт» - історії наших волонтерів, які надихають українців і наближають Перемогу. Адже, попри надскладні виклики, які долаємо останні місяці, життя триває.

Про що ваш новий проєкт?

Сьогодні кожен з нас — у зоні бойових дій чи дома, під звуки тривог, в евакуації, чи за кордоном, перебуває у шаленому стресі. Жорстокість і нещадність цього вторгнення ламає долі й кожного дня приносить багато болю. Та життя і любов завжди перемагають будь-яке зло. Тож, ми вирішили що на нашій радіостанції має бути програма саме про це.

За пропозицією Національної Асоціації Медіа ми взялись за реалізацію соціального радіопроєкту «Я повернусь» від Лабораторії форматів.

У якому форматі очікувати випуски?

Це буде серія з 10 радіооповідань про сім'ї, закохані пари та друзів, яких роз'єднала війна.

Кожна програма це «живий» лист, озвучений дикторами, акторами або ж авторами листування, у якому йдеться про те, що зараз відбувається з героями.

Проєкт буде виходити на радіо з (дата) щодня. У випуску буде один лист до рідної людини, наступного дня — відповідь на нього.

Невже зараз люди пишуть одне одному листи?

Так, саме зараз, в екстремальних умовах тривог і горя, є люди, які пишуть такі листи. Особливо, коли довго чекають відповіді на смс звідти, куди, навіть зателефонувати не завжди можна. У нашому ж проєкті листи, складені з листування героїв у месенджерах та публікацій щодо їх емоцій і почуттів у соцмережах.

Деякі із листів створені на основі інтерв’ю з героями. Іноді такі розмови тривали у мене більш як 7 годин. Жінкам, у яких чоловіки, там, де гаряче дуже потрібно з кимось поговорити, згадати як все було в них до 24 лютого. Були й сльози, особливо, коли ми починали переглядати та вибирати фото для подкасту. Кожну історію я пропустила через себе і дуже вдячна своїм героям, що поділились зі мною потаємним.

Хто ваші герої і як ви їх знаходили?

Всі герої так чи інакше пов'язані з нашим містом. Частина з них це мої знайомі, або ж знайомі знайомих.

Зараз, майже у кожної української сім'ї своя історія вимушеної розлуки. Багато жінок були вимушені виїхати за кордон, рятуючи себе та дітей від жахів війни. І, майже у кожній родині є той, хто воює на фронті — чоловік, брат, батько, коханий. Ми дуже вдячні нашим героям за їх щирість і довіру до нас.

За їх бажанням імена героїв у програмі було змінено. Однак, це реальні життєві історії, що відбуваються зараз, про пронизливі й справжні переживання та почуття.

Отож, слухайте наш радіопроєкт «Я повернусь» з 5 вересня о 19.20 на частоті 102.1 ФМ або в інтернеті.

Подкаст програми у запису у (слайд-шоу й озвучені листи) можна з 5 вересня послухати на Youtube каналі «Автохвиля 102.1 ФМ».

Трансляцію радіо «Автохвиля» можна послухати на частоті 102.1 ФМ і в інтернеті на сайті видання Кременчуцький ТелеграфЪ.