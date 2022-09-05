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Кременчук, Гроші, Україна, Світ

Назвали розмір середньої зарплати за II квартал: скільки отримували українці

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 385

 

Враховували тільки «білі» зарплати

У Пенсійному фонді України назвали показники середньої заробітної плати в Україні за II квартал 2022 року.

Як повідомляє Соціальна інформаційна платформа, це розмір зарплати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії:

  • квітень – 12 081,96 грн;
  • травень – 12 528,42 грн;
  • червень – 13 957,63 грн.

Ці розміри використовуються, зокрема, при визначенні індивідуального коефіцієнта зарплати для обчислення пенсії, а також при визначенні середньої зарплати за відповідний рік.

— Середня зарплата в Україні за минулий, 2021 рік, склала 12 993,56 грн. А для призначення нових пенсій у 2022 році застосовується показник середньої заробітної плати по Україні за три попередні роки, тобто за 2019-2021 роки, що складає 10 846,37 грн, — роз'яснюють у Соціальній інформаційній платформі.

Останні оприлюднені дані по Полтавщині — за січень, і тоді середня зарплата по області становила 13 412 грн (у січні 2021 р. – 11 353 грн).

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: зарплата
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