Назвали розмір середньої зарплати за II квартал: скільки отримували українці

У Пенсійному фонді України назвали показники середньої заробітної плати в Україні за II квартал 2022 року.
Як повідомляє Соціальна інформаційна платформа, це розмір зарплати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії:
Ці розміри використовуються, зокрема, при визначенні індивідуального коефіцієнта зарплати для обчислення пенсії, а також при визначенні середньої зарплати за відповідний рік.
Останні оприлюднені дані по Полтавщині — за січень, і тоді середня зарплата по області становила 13 412 грн (у січні 2021 р. – 11 353 грн).
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер