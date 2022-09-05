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Кременчук, Надзвичайні новини, Культура

Кількість переселенців у Кременчуцькому районі зростає: ВПО запрошують на театральну виставу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 277

 

Управління соціального захисту населення звітувало про виплачену допомогу ВПО

Кількість вимушених переселенців, що приїжджають до Кременчуцького району, потрохи зростає.

Про це сьогодні на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко. Так, тиждень тому на Кременчуччині було зареєстровано 46 тисяч 16 ВПО, а станом на сьогодні – 46 тисяч 289 переселенців.

— Управління соціального захисту населення обробило 52526 заяв від ВПО та оформило 41974 виплат державної допомоги переселенцям. Також оформлюються та виплачуються пільги, субсидії та допомоги, — зазначив Артем Даценко.

За його словами, за ініціативи обласної військової адміністрації Полтавський академічний музично-драматичний театр імені М.В.Гоголя цього місяця зіграє два безкоштовні спектаклі для вимушених переселенців на Кременчуччині. 20 вересня у Кременчуці в педагогічному коледжі вони покажуть «Сватання на Гончарівці», а 21 вересня зіграють цю п’єсу у Градизьку. Початок вистав о 16.00.

Раніше музично-драматичний театр імені М.В.Гоголя давав вистави переселенцям у Полтаві.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА театр ВПО
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