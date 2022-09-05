Кількість переселенців у Кременчуцькому районі зростає: ВПО запрошують на театральну виставу

Кількість вимушених переселенців, що приїжджають до Кременчуцького району, потрохи зростає.
Про це сьогодні на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко. Так, тиждень тому на Кременчуччині було зареєстровано 46 тисяч 16 ВПО, а станом на сьогодні – 46 тисяч 289 переселенців.
За його словами, за ініціативи обласної військової адміністрації Полтавський академічний музично-драматичний театр імені М.В.Гоголя цього місяця зіграє два безкоштовні спектаклі для вимушених переселенців на Кременчуччині. 20 вересня у Кременчуці в педагогічному коледжі вони покажуть «Сватання на Гончарівці», а 21 вересня зіграють цю п’єсу у Градизьку. Початок вистав о 16.00.
Раніше музично-драматичний театр імені М.В.Гоголя давав вистави переселенцям у Полтаві.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер