На перевезення гуманітарної допомоги для переселенців та ЗСУ виділили 350 тис. гривень

Виконком Кременчуцької міськради 18 серпня виділив зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади 350 тис. гривень на транспортні та транспортно-експедиційні послуги для перевезення вантажів гуманітарної допомоги з-за кордону та по території України для потреб переселенців та ЗСУ. Рішення затвердила Кременчуцька міська рада на засіданні 22 серпня.
Куди поділась гуманітарна допомога для ВПО, передана Полтавською ОВА Кременчуку та Полтаві
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер