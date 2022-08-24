На перевезення гуманітарної допомоги для переселенців та ЗСУ виділили 350 тис. гривень

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 191

Гроші витратять на транспортні послуги

Виконком Кременчуцької міськради 18 серпня виділив зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади 350 тис. гривень на транспортні та транспортно-експедиційні послуги для перевезення вантажів гуманітарної допомоги з-за кордону та по території України для потреб переселенців та ЗСУ. Рішення затвердила Кременчуцька міська рада на засіданні 22 серпня. Куди поділась гуманітарна допомога для ВПО, передана Полтавською ОВА Кременчуку та Полтаві



Автор: Олеся Данилова Джерело фото: АрміяІнформ, ілюстративне фото

Поділитись новиною



