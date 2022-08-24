«Разом переможемо ворога», - військові подякували Кременчуку за допомогу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 318

Військові отримали від кременчужан необхідні матеріали, щоб мати змогу зберегти своє життя та дати гідну відсіч російським загарбникам.

Хлопці вже освоюють на передових позиціях подарунки від містян. Кременчужанин Дмитро придбав за власні кошти потужний генератор, зварювальний апарат й всі необхідні для цього інструменти. Бабуся сусідка впізнала військового Вадима й принесла з дому лопату, щоб бійці мали змогу окопуватися та вберегти своє життя, інші сусіди скинулися коштами на паливо. Хтось з кременчужан приніс кошти в редакцію, за які ми придбали мішки та ще кілька необхідних речей.

Перед від’їздом військові завітали до редакції Видавничого дому «Приватна газета», щоб забрати допомогу зібрану кременчужанами. За огорожею лунає дзвінкий дитячий сміх.

- Знаєте коли накриває, ми згадуємо заради кого ми там…, - зізнається один з військових.

Володимир зустрів велику війну 24 лютого за кордоном. Він не вагаючись ринувся до України, де на кордоні з одного боку вивозили жінок з дітьми, а з іншого чоловіки поверталися до країни, щоб захистити рідних. Кожен з цих військових взяв зброю до рук, щоб захистити своїх матерів/дружин/сестер/дітей, сусідську бабусю яка в’яже шкарпетки або віддає останню лопату, дітей, які продають поробки, щоб допомогти військовим.

Дякуємо усім хто наближає нашу спільну перемогу! Все буде Україна!