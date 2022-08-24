Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Кременчук, Допомога військовим

«Разом переможемо ворога», - військові подякували Кременчуку за допомогу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 318

 

Допомогу зносили всім містом: сусіди впізнали Вадима й принесли кошти на паливо, сусідка - лопату, а Дмитро придбав генератор та зварювальний апарат

Військові отримали від кременчужан необхідні матеріали, щоб мати змогу зберегти своє життя та дати гідну відсіч російським загарбникам. 

Хлопці вже освоюють на передових позиціях подарунки від містян. Кременчужанин Дмитро придбав за власні кошти потужний генератор, зварювальний апарат й всі необхідні для цього інструменти. Бабуся сусідка впізнала військового Вадима й принесла з дому лопату, щоб бійці мали змогу окопуватися та вберегти своє життя, інші сусіди скинулися коштами на паливо. Хтось з кременчужан приніс кошти в редакцію, за які ми придбали мішки та ще кілька необхідних речей.

Волонтер з Кременчука за раз скупив увесь список необхідного для військових

Перед від’їздом військові завітали до редакції Видавничого дому «Приватна газета», щоб забрати допомогу зібрану кременчужанами. За огорожею лунає дзвінкий дитячий сміх.

- Знаєте коли накриває, ми згадуємо заради кого ми там…, - зізнається один з військових.

Володимир зустрів велику війну 24 лютого за кордоном. Він не вагаючись ринувся до України, де на кордоні з одного боку вивозили жінок з дітьми, а з іншого чоловіки поверталися до країни, щоб захистити рідних. Кожен з цих військових взяв зброю до рук, щоб захистити своїх матерів/дружин/сестер/дітей, сусідську бабусю яка в’яже шкарпетки або віддає останню лопату, дітей, які продають поробки, щоб допомогти військовим.

Дякуємо усім хто наближає нашу спільну перемогу! Все буде Україна!

0
Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ допомога війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх