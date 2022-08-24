Україна запустила Державний аграрний реєстр – онлайн платформу для підтримки фермерів

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Сьогодні, 12 серпня, Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило онлайн платформу Державний аграрний реєстр (ДАР), яка тепер відкрита для реєстрації для всіх українських аграріїв. Найближчим часом у ДАР з'являться перші програми допомоги дрібним фермерам, які вирощують сільськогосподарські культури або тримають корів.

ДАР (dar.gov.ua) – це єдиний цифровий хаб для агровиробників України. Платформа працює подібно до реєстрів сільгоспвиробників, які існують у всіх країнах-членах ЄС. Агровиробники, зареєстровані в ДАР, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів.

«Мінагрополітики за сприяння Європейського Союзу запускає Державний аграрний реєстр. Незабаром в ДАР з’являться перші програми підтримки завдяки фінансовій допомозі Європейського Союзу. Ми закликаємо всіх міжнародних партнерів приєднуватися до платформи ДАР, щоб підтримати агровиробників України у швидкий, прозорий та безпечний спосіб», — зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

«Запуск Державного аграрного реєстру є важливим кроком на шляху підготовки України до членства в Європейському Союзі. ДАР відповідає директивам ЄС щодо програм державної підтримки сільського господарства. Окрім таких очевидних переваг, як зручність, прозорість, швидкість та підзвітність у сфері адміністрування підтримки для сільгоспвиробників, ДАР також надає потужний аналітичний інструмент для аналізу фактичного стану аграрного виробництва та статусу його виробників. Дуже важливо, щоб й інші партнери з розвитку України допомагали уряду посилити ДАР, використовуючи його у майбутньому для надання допомоги в аграрному секторі», – наголосив Фредерік Куне, керівник відділу співробітництва Представництва ЄС в Україні.

«Витративши лише кілька хвилин на реєстрацію в ДАР, аграрії зможуть у режимі реального часу отримати доступ до інформації про наявні програми державної підтримки та подати заявку на них онлайн з дому чи офісу. Під час реєстрації фермер також зможе перевірити в особистому електронному кабінеті дані про свою діяльність, земельні ділянки, тварин тощо. Для реєстрації фермеру потрібен лише електронний підпис. Система створена за підтримки ЄС з урахування найкращих європейських практик», – зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

Зареєструватися в ДАР можуть виробники сільськогосподарської продукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямів діяльності. Після реєстрації уся ключова інформація про виробника автоматично підтягується в ДАР і може бути перевірена сільгоспвиробником.

Щоб подати заявку на участь у програмі підтримки, сільгоспвиробник, що відповідає вимогам програми, має заповнити онлайн-форму, за необхідності додати скан-копії документів, і підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом. Процес обробки заявки можна відстежувати в персональному електронному кабінеті у ДАР в режимі реального часу.

Державний аграрний реєстр (ДАР) – це автоматизована електронна система, створена Мінагрополітики за технічної допомоги Європейського Союзу для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування усіх видів підтримки для українських аграріїв, що надаються в межах державних програм, у вигляді грантів від міжнародних партнерів, а також будь-яких інших видів технічної допомоги.

Доступ до ДАР: www.dar.gov.ua

Довідково. ДАР створений на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції», постанови Кабінету міністрів України №573 від 02.06.2021 «Про функціонування Державного аграрного реєстру».

Протягом останніх трьох років Європейський Союз підтримує впровадження Державного аграрного реєстру в Україні. Завдяки технічній та фінансовій допомозі ЄС уряд розробив відповідне програмне забезпечення та провів два пілотних впровадження перед загальнонаціональним запуском у серпні 2022 року.