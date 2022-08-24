Україна запустила Державний аграрний реєстр – онлайн платформу для підтримки фермерів

Зареєструватися в ДАР можуть виробники сільськогосподарської продукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямів діяльності
Сьогодні, 12 серпня, Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило онлайн платформу Державний аграрний реєстр (ДАР), яка тепер відкрита для реєстрації для всіх українських аграріїв. Найближчим часом у ДАР з'являться перші програми допомоги дрібним фермерам, які вирощують сільськогосподарські культури або тримають корів.
ДАР (dar.gov.ua) – це єдиний цифровий хаб для агровиробників України. Платформа працює подібно до реєстрів сільгоспвиробників, які існують у всіх країнах-членах ЄС. Агровиробники, зареєстровані в ДАР, зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів.
Зареєструватися в ДАР можуть виробники сільськогосподарської продукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямів діяльності. Після реєстрації уся ключова інформація про виробника автоматично підтягується в ДАР і може бути перевірена сільгоспвиробником.
Щоб подати заявку на участь у програмі підтримки, сільгоспвиробник, що відповідає вимогам програми, має заповнити онлайн-форму, за необхідності додати скан-копії документів, і підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом. Процес обробки заявки можна відстежувати в персональному електронному кабінеті у ДАР в режимі реального часу.
Державний аграрний реєстр (ДАР) – це автоматизована електронна система, створена Мінагрополітики за технічної допомоги Європейського Союзу для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування усіх видів підтримки для українських аграріїв, що надаються в межах державних програм, у вигляді грантів від міжнародних партнерів, а також будь-яких інших видів технічної допомоги.
Доступ до ДАР: www.dar.gov.ua
Довідково. ДАР створений на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції», постанови Кабінету міністрів України №573 від 02.06.2021 «Про функціонування Державного аграрного реєстру».
Протягом останніх трьох років Європейський Союз підтримує впровадження Державного аграрного реєстру в Україні. Завдяки технічній та фінансовій допомозі ЄС уряд розробив відповідне програмне забезпечення та провів два пілотних впровадження перед загальнонаціональним запуском у серпні 2022 року.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер