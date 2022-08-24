Ніч у регіонах: «вітання» Запоріжжю, Дніпропетровщині, Харкову та Луганщині

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Напередодні Дня незалежності України російські війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю, району Дніпра, Харкову, Слов’янську та населених пунктах Луганської області.

За даними голів військових адміністрацій станом на 8.00, минулої ночі від атак російської армії потерпали ряд регіонів.

У Дніпропетровській області ніч була суцільною повітряною тривогою. Росіяни обстріляли три райони. У Дніпровський район прилетіли дві ракети. Сталася пожежа. Загасили. Нікопольський обстріляли чотири рази за ніч. У Марганці постраждали двоє людей. Зруйновано кілька будинків, ще більше 10 пошкоджено. У Нікополі є руйнування житла. Без постраждалих. У Криворізькому районі обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове пошкоджена електромережа. Без жертв.

Запоріжжя. Опівночі ворог здійснив атаки по Шевченківському району міста та неподалік Комунарського району. Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури За попередніми даними жертв немає.

Луганщина: на фронті ніч була неспокійною. Населені пункти та укріплення українських військ на межі Луганщини і Донеччини витримали три ракетні удари та одну атаку з повітря. 13 разів росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії, а ще 17 – із реактивних систем залпового вогню. 5 разів застосовувались міномети. 6 разів росіяни вимушені були відступити, коли пробували атакувати.

Донеччина. Вночі - ракетний удар по Слов'янську, артобстріли Мар'їнки, Красногорівки, Георгіївки. За добу – один загиблий, двоє поранених. Обстріляно Авдіївку, Торецьк, Красногорівку, с.Карлівка, смт Північне, смт Неліпівка. Пошкоджено 7 приватних житлових будинків, одна багатоповерхівка, ЛЕП, адмінбудівля педколеджу. Область залишається без газу і частково без води й електрики.

Харківщина. 23 серпня вдень та пізно ввечері були обстріли Харкова. Більшість влучань у Шевченківському районі Харкова, але також прилетіло в Новобаварський районі. Зокрема у Шевченківському районі внаслідок обстрілу сталося загоряння 3-х поверхової будівлі: пожежу гасили близько 100 рятувальників.

По області у вівторок вдень та вночі – обстріли Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів. Постраждали 5 цивільних людей.

Миколаївщина. Ввечері та протягом ночі – артобстріли за межами населених пунктів на території Широківської громади. Постраждалих немає. Вночі були обстріли Явкінського старостинського округу Баштанської громади. Є пошкоджені будинки. Кількість руйнувань уточнюється. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріли потрапило село Висунськ. Вночі – обстріли смт Березнегувате. Виникла пожежа, внаслідок чого зруйновано два двоповерхових житлових будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Зранку – обстріли м. Новий Буг Новобузької громади.

Херсонщина. Жителі Херсонщини у День прапора України змогли продемонструвати свою проукраїнську позицію, але тиск окупантів на жителів області зростає.

У Кременчуці минулої ночі повітряну тривогу оголошували 5 разів. На щастя, поки що все добре. Бережіть себе та не нехтуйте попередженнями.