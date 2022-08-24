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Як Кременчук вперше відзначив відродження Незалежності України

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 497

 Святкування об’єднало кременчужан на площі Незалежності та площі Перемоги

Сьогодні, 24 серпня, Кременчук відзначає 31-річницю Незалежності України. «Кременчуцький ТелеграфЪ» напередодні повномасштабного наступу росії завітав до музею та бібліотеки, де натрапив на цікаві матеріали, які стали в нагоді, оскільки музей закрили в цілях безпеки.

Хочемо з вами поділитися спогадами наших колег з видань «Кремінь» та «Вісник Кременчука», які описали перший рік святкування відродження української державності.

 

Напередодні у неділю, 23 серпня 1992 року, відбулися футбольні поєдинки за участі ветеранів футболу Кременчука, Світловодська та Горішніх Плавнів. А вже зранку 24 серпня пролунали церковні дзвони Успенської та Троїцької церков та Свято-Миколаївського собору.

 

- Чи не найголовнішою подією минулого свята було відкриття пам’ятної дошки на честь перейменування площі Революції на площу Незалежності. Зроблено великий крок до духовного оновлення. Та й об’єкт для перейменування обраний не випадково. Саме на цій площі протягом майже двох років у свідомості кременчужан формувалася необхідність незалежності Української держави. Площа стала центром великої програми міського свята на честь першої річниці проголошення України самостійною державою, - мовиться у газеті «Вісник Кременчука».

 

З ранку й до пізнього вечора тут не стихали танці та співи. Митці різного ґатунку ще раз наочно продемонстрували наскільки Кременчук багатий на таланти.

- Наслухавшись та наївшись можна було зайти до української корчми, звідки лунала зваблива музика та ще й чорт закликав сміливіше розкривати свої гаманці. Корчма, плетений тин, лелека у гнізді – приємні новинки свята, - йшлося далі у репортажі.

 

Журналісти «Кременя» того дня поспілкувалися з двома бабусями вбраними в український старовинний одяг. Жіночки спершись на ціпочки

- Вони були одягнені… ні, вбрані у старовинні, ще свої дівочі костюми.

- Діждались таки ми нашого свята, - по молодому всміхнулись вони, і на їх щоках – вірите? – з’явилися рум’янці. – До корчми ходили. Там усе нам не по гаманцю.

У той час на площі Перемоги змагалися автомобілісти. Головний приз – автопричіп. Цікаве видовище зібрало багато учасників та глядачів.

Завершилося свято святковим феєрверком. Він був вінцем свята – першої річниці Дня Незалежності України.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: з архівів музею та бібліотеки
Теги: День Незалежності історія История Кременчуга
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