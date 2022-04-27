Другий позашляховик, придбаний за кошти наших читачів, передали кременчуцьким військовим

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 383

Сьогодні керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергій Кулясов передав другий позашляховик, придбаний за кошти наших читачів, представнику військової частини що дислокується у Кременчуці.

Нагадаємо, що 13 березня на сайті «Кременчуцький ТелеграфЪ» оголосили збір коштів на ремонт броньованого Мерседесу для потреб військових, який обіцяв безоплатно передати банк. Машина була у гарному стані, але на ній не вистачало двигуна. Б/у двигун знайшли на Західній Україні, а за пару днів зібрали потрібну для його купівлі суму.

Кременчужани надсилали гроші на ремонт броньовика на картку Сергія Кулясова. Всього надійшло 111 200 грн.

Втім, з оформленням документів щодо передачі броньовика у банку виникли проблеми, тож передача не відбулася, а зібрані гроші, порадившись з військовими, Сергій Кулясов витратив за призначенням. Але замість ремонту однієї автівки придбав для військових два позашляховика б/у з повним приводом. Перший з них – Subaru forester, Сергій Кулясов 8 квітня вручив представнику однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується у Кременчуці. Другий позашляховик - Ford Мaverick нарешті пригнали із Польщі, де його трохи підремонтували. Автівку також передали військовим.

Кожний з цих позашляховиків обійшовся у 50 тисяч грн. Решту коштів, зібраних нашими читачами, витратили на ремонт позашляховика, який волонтерка Ольга Назарова гнала з Польщі для військових медиків однієї з бригад ЗСУ.

- Таким чином усі зібраних свідомими кременчужанами гроші ми витратили на купівлю двох позашляховиків для кременчуцької військової частини та ремонт ще одного позашляховика для військових медиків. Ці автівки вже працюють на перемогу. Про усі витрати ми постійно звітувались перед нашими читачами через сайт «Кременчуцький ТелеграфЪ». Дякую кременчужанам за небайдужість та допомогу! Своєю працею та фінансовою підтримкою ви наближаєте нашу спільну Перемогу! Все буде Україна!, - сказав під час передачі позашляховика Сергій Кулясов.