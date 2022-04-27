СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

СБУ провела обшуки у депутата Полтавської облради стосовно закупівель м’яса до продрезерву

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 1 233

 

Депутата Стеценка називають «бухгалтером Мамая» - він очолює депутатську фракцію в облраді

Інформація отримана від правоохоронців поки неофіційно. Вони повідомляють, що депутат Полтавської обласної ради В’ячеслав Стеценко спільно із підприємцем Володимиром Сергієнком домовились про постачання м’ясної продукції для продовольчого резерву міста. При цьому м’ясо виявилось тухлим, а умови в цеху — антисанітарними.

Про це сьогодні написало Інтернет-видання «Полтавщина».

Співробітники управління СБУ у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури провели обшуки у голови фракції «За Майбутнє» Полтавської обласної ради В’ячеслава Стеценка та у підприємця Володимира Сергієнка. Останній через компанію-посередника продавав м’ясну продукцію до продовольчого резерву міста. Інформацію про це, пише видання, правоохоронці неофіційно «злили» в інтернет

При цьому силовики повідомили про те, що у цехах, де виготовлялися м’ясні консерви, вони виявили неякісне м’ясо в умовах антисанітарії. Виробництво велося без лабораторного контролю якості продукції, що є порушенням законодавства. Цю інформацію ілюструють фото з цеху, де на одній із м’ясних консервів вказаний виробник — ФОП Сергієнко та юридична адреса виробничих потужностей — вул. Харчовиків, 6а (адреса колишнього КП «Полтавський м’ясокомбінат»).

Як повідомляє «Полтавщина», посилаючись на власні джерела, правоохоронці розслідують справу стосовно закупівлі тушкованої свинини до продрезерву Полтави, за березневим договором на суму близько 14,5 млн грн.

28 лютого Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє проводити закупівлі в умовах воєнного стану без процедури торгів та аукціону, незалежно від очікуваної вартості, що відкрило «перспективи» для спритних чиновників, депутатів та бізнесменів.

В’ячеслав Стеценко був першим заступником міського голови Полтави, а наразі є головою фракції «За Майбутнє» у Полтавській обласній раді та радником міського голови Полтави.

- Неофіційно відомо, що В’ячеслава Стеценка називають «бухгалтером» Полтавського міського голови Олександра Мамая. Стеценко, маючи хист до цієї сфери діяльності, роками контролює усі фінансові потоки мера. З огляду на цю делікатну функцію, за нашою інформацією, Вячеслав Стеценко має повну довіру та повагу з боку міського голови. Чого не можна сказати про інших людей, які оточують мера.

Чекаємо на офіційні повідомлення правоохоронців з приводу слідчих дій, - написав журналіст Ян Пругло в інтернет-виданні «Полтавщина»

 

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Інтернет-видання «Полтавщина»

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: Полтавщина депутат СБУ обшук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 16 від 21 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх