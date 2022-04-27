СБУ провела обшуки у депутата Полтавської облради стосовно закупівель м’яса до продрезерву

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 1 233

Інформація отримана від правоохоронців поки неофіційно. Вони повідомляють, що депутат Полтавської обласної ради В’ячеслав Стеценко спільно із підприємцем Володимиром Сергієнком домовились про постачання м’ясної продукції для продовольчого резерву міста. При цьому м’ясо виявилось тухлим, а умови в цеху — антисанітарними.

Про це сьогодні написало Інтернет-видання «Полтавщина».

Співробітники управління СБУ у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури провели обшуки у голови фракції «За Майбутнє» Полтавської обласної ради В’ячеслава Стеценка та у підприємця Володимира Сергієнка. Останній через компанію-посередника продавав м’ясну продукцію до продовольчого резерву міста. Інформацію про це, пише видання, правоохоронці неофіційно «злили» в інтернет

При цьому силовики повідомили про те, що у цехах, де виготовлялися м’ясні консерви, вони виявили неякісне м’ясо в умовах антисанітарії. Виробництво велося без лабораторного контролю якості продукції, що є порушенням законодавства. Цю інформацію ілюструють фото з цеху, де на одній із м’ясних консервів вказаний виробник — ФОП Сергієнко та юридична адреса виробничих потужностей — вул. Харчовиків, 6а (адреса колишнього КП «Полтавський м’ясокомбінат»).

Як повідомляє «Полтавщина», посилаючись на власні джерела, правоохоронці розслідують справу стосовно закупівлі тушкованої свинини до продрезерву Полтави, за березневим договором на суму близько 14,5 млн грн.

28 лютого Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє проводити закупівлі в умовах воєнного стану без процедури торгів та аукціону, незалежно від очікуваної вартості, що відкрило «перспективи» для спритних чиновників, депутатів та бізнесменів.

В’ячеслав Стеценко був першим заступником міського голови Полтави, а наразі є головою фракції «За Майбутнє» у Полтавській обласній раді та радником міського голови Полтави.