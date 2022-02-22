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Кременчук, Помощь военным

Терміново збираємо допомогу військовим, щоб гідно дати відсіч Росії

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 033 Коментарів: 5

Надаємо контакти й банківські реквізити волонтерів з Кременчука та України

«Береженого Бог береже, а козака шабля» говорить прислів'я. Бог допомагає тому, хто собі допомагає! Допомагаймо нашим воїнам, щоб допомогти собі.

Загострення ситуації з Росією потребує ще більшої підтримки українських військових. Саме тому «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав для вас контакти всеукраїнських та кременчуцьких волонтерів. Ви можете перерахувати гроші на картку, перерахувати кошти з картки єПідтримки («ковідна тисяча») або допомогти необхідними матеріалами.

«Ковідну тисячу» можна витратити на допомогу військовим для закупівлі квадрокоптерів та ліків на фронт. Кошти, зібрані видавництвом, підуть на потреби Медичного батальйону Госпітальєри Госпитальеры Hospitallers та на благодійні рахунки фонду Повернись живим

- Тому, якщо ви берегли свою «ковідну тисячу» на особливий випадок - то це він! Заходьте на сайт markobook.com і обирайте куди б ви хотіли пожертвувати свої кошти. Вказуйте актуальне відділення пошти, на яке вам буде відісланий сертифікат благодійника. Дякую кожному, хто долучився до допомоги! Завдяки вам ми можемо робити більше для захисту незалежності України та збереження життя наших воїнів та воячок, - повідомила народна депутатка Яна Зінкевич.
Квадрокоптери та ліки на фронт: «ковідну тисячу» можна витратити на допомогу військовим

Ковідну 1000 можна перерахувати на допомогу Госпітальєрам. Медичний батальйон «Госпітальєри», що працює безпосередньо на передовій. Командир батальйону та Автор проєкту - Яна Зінкевич. Обирайте суму кратну 10грн (1 сертифікат = 10грн) Обирайте спосіб платежу Оплата картою Visa, Mastercard — LiqPay. Й допомагайте військовим медикам.

Подарунковий сертифікат «Допомога Госпітальєрам»

Еліта та соколи Служби Безпеки України - центр спецоперацій «А» СБУ для відточення майстерності потребують манекенів. Для тренування військових потрібен не один десяток манекенів. Навіть якщо у вас є хоч один манекен - радо заберемо у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).

Розшукуються манекени, які під обстрілами «зіграють» дітей та мирне населення

Волонтер Сергій Притула збирає допомогу для військових, серед них і щомісячна допомога у вигляді набоїв для центру спецоперацій «А» СБУ, який базується у Кременчуці.

Для тих хто хоче допомогти картка ПриватБанку: 5168 7420 6353 7207 (Сергій Притула)

Набої й інші ніштяки отримали військові з Кременчука

Кременчуцька волонтерка Ольга Назарова збирає кошти на два автомобіля для снайперів.

- Восени Роман з вашою матеріальною підтримкою відремонтував для хлопців Nissan, а зараз їх Mitsubishi потребує капітального ремонту двигуна. На картці наразі є 3790 грн - цих коштів має вистачити, щоб прибуксирувати авто з Луганщини. Роман знову береться зробити ремонт безкоштовно. Але потрібні гроші на запчастини. Точну суму зможу назвати після того, як машину огляне майстер. Та з досвіду знаю, що коштів треба буде немало. Хто має можливість і бажання допомогти нашим - будемо безмежно вдячні, - повідомила волонтерка.

Картка ПриватБанку 4149 6090 1335 4404, Назарова Ольга.

Допомогу для військових збирають на штабі «АТО-Майдан-Кременчук». Волонтер з Кременчука Леонід Харченко на сторінці АТО-Майдан-Кременчук відзвітувався за крайню поїздку на передові позиції.  Для потреб військових придбали 2 планшети та приставку. Вони приступили уже на службу до наших розвідників. Зараз волонтери збирають кошти на планшет та 2 медіаплеєри. Приблизна сума 9700 грн.

Картка Монобанку 5375 4141 2568 4505. Приватбанку 4149 6090 0685 1267.

Дитячі малюнки, планшети та сітки: кременчужани на бойові позиції передали допомогу
5
Автор: Альона Душенко
Теги: допомога військові війна
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Коментарі: 5

4 178
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:17

интересно зеленый уклонист сколько помощи бойцам передал из прибыли свакотов?


23 21
33
kremges-soda:
Сьогодні, 12:21

Интересно, сколько местные зрадолюбы сделали для ЗСУ?


25 9
929
evil:
Сьогодні, 12:46

Цитата: kremges-soda

Интересно, сколько местные зрадолюбы сделали для ЗСУ?

Фінансово допомагав регулярно по можливості. Але все одно це частіше, ніж скільки ти цілував цюцюрку Пуйла...


9 25
157
Oleg Olimp:
Сьогодні, 13:29

Цитата: kremges-soda

Интересно, сколько местные зрадолюбы сделали для ЗСУ?

Не льстіть собі, ваші інтереси далі *** ніколи не розповсюджувались 


6 7
597
Кавоман:
Сьогодні, 14:27

Схоже я щось пропустив. Ану підкажіть, скільки десятків мільярдів гривень сьогодні у режимі 24/7 зелений моносброд виділив додатково для потреб армїї?


7 6

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