"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.

Знаете, чему уделял особое внимание и на что тратил очень много времени предыдущий мер города Бабаев? Последний год до трагедии он занимался уничтожением всей независимой прессы города и созданием своего собственного информационного концерна. Будучи человеком грамотным, он понимал, что без мощного карманного средства пропаганды политическому деятелю обойтись сложно. Мы же не в демократическом Ванкувере живём и не в Дюссельдорфе: себя хвалить нужно постоянно, капая дозированно и точечно на хлипкий мозг постсоветского избирателя. А времени и денег на многолетнюю конкуренцию с уже устоявшимися СМИ города тратить не хотелось. Тем более, что в окружении Бабаева крутились шустрики-решалы, которые всячески подталкивали его на ведение открытой войны и с Телеграфом, и с Визитом. С целью отжать и возглавить отжатое.

С Телеграфом у Бабаева война долго не продлилась — я знал его лично ещё со времён Кременчукмяса, и нам удалось найти общий язык. Да, с определённым ограничением свободы слова журналистов в обмен на то, что он одёрнул за цепочку своих борзых молодых шакалят. Плохой мир лучше хорошей войны. После этого мы часто с ним встречались — в основном «разруливать» скандальные темы, которые ему не нравились. Но любое общение происходило на условиях равности оппонентов и прямого обсуждения болезненных тем без «противолодочных манёвров». Это было моё условие коммуникаций и оно выполнялось. За месяц-полтора до случившегося я задавал ему вопрос: «Олег, нахера тебе эта войнушка с Визитом и со всеми остальными? Это же контпродуктивно, проще договориться — здесь все взрослые люди и понимают, что война денег не добавляет» - но я так и не смог перебить в его голове идеи, которые ежедневно вкладывали ему в уши молодые шакалята. Отжать и возглавить. Конкурентов в информационном пространстве быть не должно. Точка. Привет его московскому политтехнологу.

К чему я вспомнил мера Бабаева? - те люди, которые пришли к власти после него, до сих пор позиционируют себя как «молодая команда последователей народного мера» и как по нотам уже который год разыгрывают партию, написанную российским политтехнологом для Бабаева. Я сейчас не буду рассказывать, как они с помощью подогреваемых и продажных «бабушек Путина» (зачёркнуто) бабушек «фиолетовой сетки» проламывают выборы в городе, назначая в ВР и на высший пост в городе нужных людей. Я об информационной составляющей. Сначала «информационным тараном» против политических оппонентов Шаповалова/Малецкого выступала газета «Автограф» - именно отсюда во время избирательной кампании на неугодных этим ребятам людей выливаются тонны дерьма, выдумываются фейковые новости и несуществующие события. Российские пропагандисты Скабеева и Соловьёв обрыдались бы от умиления. Но газета тиражом в 100 тысяч — это дорого - поверьте, я знаю. Поэтому - что нужно было сделать умным политтехнологам Шаповалова? - правильно, повесить расходы на содержание пропагандистского издания на тех, кого через этот рупор и будут оболванивать. То есть на налогоплательщиков. Умно, да? А что до механизма реализации идеи — так в два счёта! - тому депутату пообещаем подряды на тротуарную плитку, того — припугнём, этому — сладкие контракты на обслуживание нас, любимых, сунем под нос — проголосуют как миленькие! Проголосовали.

Второй год подряд налогоплательщики этого города за свои кровные содержат целый штат людей, которые обеспечивают пропагандистские хотелки городской власти. На 19 миллионов гривень. В это же время часть из них работают на фабрике троллей, засирая городские паблики (и наш ресурс в том числе) хвалебными слюнями, как наш героический нардеп в одиночку строит новый Крюковский мост. И эти же самые люди, получая зарплаты из наших налогов, работают «журналистами-их-там-нет» на откровенно мусорном пропагандистском интернет-ресурсе «Крем-тудей», который в народе называют «БредТудей». Это целая фабрика фейков, бредовых липовых «новостей», бравурных репортажей о местной власти и прочей порнухи в кремлёвском стиле. Я бы не стал рекламировать эту помойку, если бы во вторник меня не ткнули носом в ссылку на них.

Центральная новость звучит так: «Кто в Кременчуге агент Кремля и Путина?» и указаны фамилии всех, кого местная власть считает своими оппонентами и просто неугодными. С фотографиями, чтобы повстречав их на улице, шизик с ножом не ошибся. Знаете кто в этих «расстрельных списках» городской власти? - главный редактор «Кременчуцького Телеграфа» Леся Лазоренко (фото), её муж — известный адвокат Руслан Лазоренко (фото), её сын Богдан Лазоренко — несговорчивый депутат городского совета (фото), главный редактор издания «Кременчуцька газета» Олег Булашев (фото) и другие. И если полгода назад навешивание ярлыка «агент Кремля» воспринималось бы как оскорбление, за которое надо просто морду бить, то во время вполне вероятной полномасштабной агрессии путинской орды против Украины... Всё это воспринимается как призыв к уничтожению главных редакторов, политиков и адвокатов. Призыв к расправе. Давайте вот я не буду каркать (тьфу-тьфу) — но завтра нервно неуравновешенный человек с ПТСР встретит на улице обозначенных вами людей и, поехав крышей, натворит бед... Ребята, вас же потом найдут. Вы, отмороженные ублюдки, натравливаете психически нездоровых людей на тех, кто вас не устраивает в политической плоскости? А заодно публикуете фото родителей депутата Лазоренко, который мешает вам делишки стряпать? Так и пишете: «Вот тот, который нам мешает. А вот фото его родителей». Твари вы, а не люди.

Хорошо, вы спросите, кто за эту уголовщину отвечает? Ведь «Бредтудей», нарушая все мыслимые законы, не публикует ни адресов, ни фамилий, ни регистрационных данных. Это безымянная помойка без регистрации в Украине. В нашем городе есть власть в лице мера Виталия Малецкого. И есть власть в лице нардепа Юрия Шаповалова. Вы двое ответственны за эту позорную травлю. Реагируй-ТЕ. Иначе вы — не власть, а приживалки, скатившиеся до уровня дворовой гопоты.

Честь имею.