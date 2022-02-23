«Кремінь» підписав двох новачків та вдало стартував на «Полтавській весні»

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 0

Сьогодні, 23 лютого, футбольний клуб «Кремінь» розпочав виступи на турнірі «Полтавська весна». Наші хлопці у першому матчі зустрілися з молоддю «Ворскли». «Кремінь» переміг «Ворсклу» U-19 з рахунком 3:0. Відзначилися Радіон Лісняк, Максим Навроцький та Сулейман Сейтхалілов.

Розклад матчів «Полтавська весна 2022»:

26 лютого, 13.00 «Кремінь» - «Тростянець»;

5 березня, 13.00 СК «Полтава» - «Кремінь»;

8 березня, 13.00 «Гірник-Спорт» - «Кремінь»;

12 березня, 17.00 «Вікторія» - «Кремінь».

Зауважимо, що після фінального матчу в Кубку Пожечевського «Кремінь» на невичзначений час втратив трьох гравців. Іван Куць та Сімон Галоян вибули на невизначений термін. Артем Товкач отримав перелом п’ятої плюсневої кістки стопи лівої ноги. Мінімальний термін відновлення 1,5 місяці.

За інформацією «Кременчуцького Телеграфа», футбольний клуб «Кремінь» підсилився двома вихованцями МФК «Кремінь». Лави «синьо-білих» поповнили вихованці Олександра Янковського Артем П'ятибрат та Дмитро Ульянко.