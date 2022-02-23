Переполох на Молодіжному: можливо спроба самогубства (доповнено)

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На Аврорі у Кременчуці зібралося декілька машин швидкої та поліції.

Як повідомляють очевидці, в рибному магазині спробував повіситися працівник цього магазину, медики намагалися його врятувати, але він помер.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, від місцевих мешканців їм надійшло повідомлення про те, що в магазині помер 28-річний чоловік. На місці працює слідчо-оперативна група та судово-медичні експерти, які встановлять чи було це самогубством та обставини смерті.