«Наркотична ніч» у Кременчуці: поліція затримала чоловіків з наркотиками

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 317

За одну ніч затримали двох різних чоловіків

22 лютого вночі в Кременчуці у двох різних чоловіків знайшли наркотики, повідомляє пресслужба поліції.

Близько 23.00 на проспекті Лесі Українки, інспектори помітили 24-річного чоловіка, який побачив поліцію і різко змінив напрямок руху. Поліцейські вирішили, що це підозріло.

Оглядавши чоловіка, правоохоронці знайшли в нього пластиковий флакон з наркотиками.

У той же час на вулиці Театральній інші патрульні знайшли у 46-річного чоловіка пакетик з наркотиками

В обох випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу.