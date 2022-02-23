«Наркотична ніч» у Кременчуці: поліція затримала чоловіків з наркотиками

22 лютого вночі в Кременчуці у двох різних чоловіків знайшли наркотики, повідомляє пресслужба поліції.
Близько 23.00 на проспекті Лесі Українки, інспектори помітили 24-річного чоловіка, який побачив поліцію і різко змінив напрямок руху. Поліцейські вирішили, що це підозріло.
Оглядавши чоловіка, правоохоронці знайшли в нього пластиковий флакон з наркотиками.
У той же час на вулиці Театральній інші патрульні знайшли у 46-річного чоловіка пакетик з наркотиками
В обох випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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