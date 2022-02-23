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Кременчук, Надзвичайні новини

Під час надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 458 Коментарів: 1

 

Панікувати не варто – банківські установи працюватимуть без змін

У разі запровадження надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі, роз’яснює Національний банк України.

Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом буде працювати без жодних змін.

Національний банк має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, РНБО звернулась до Верховної Ради із закликом запровадити надзвичайний стан на всій території України.

Питання щодо запровадження надзвичайного стану Верховна Рада України має розглянути сьогодні на позачерговій сесії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заспокоїв українців щодо введення в Україні надзвичайного стану. За його словами, режим НС не вплине на роботу бізнесу та не позначиться на звичайному житті громадян країни. Про це він заявив на засіданні Кабміну.

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Автор: Віктор Крук
Теги: НБУ гроші надзвичайний стан Верховна Рада
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Коментарі: 1

118
1
Вольвовод:
Сьогодні, 18:04

Банковская система працюватыме без змин. Но что будет по суточному  лимиту обналичивания своих кровных?)


6 0

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