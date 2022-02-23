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Надзвичайні новини

Стало відомо, на скільки сяде чоловік, який довів матір до самогубства

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 400 Коментарів: 1

 

Жінка втопилася

Лубенський міськрайонний суд засудив 55-річного жителя району, який довів матір до самогубства, повідомляє пресслужба поліції.

Чоловік систематично знущався зі своєї 75-річної матері психологічно, позбавляв їжі та ліків, а також періодично виганяв ночувати на вулицю. У вересні 2020 року у черговий раз побив жінку, після чого вона вирішила покінчити життя самогубством. Тіло знайшли в озері, що в селі Новаки Лубенського району.

Чоловіка засудили за ч.1 ст.120 ККУ (Доведення особи до самогубства) та ст.128 ККУ (Необережне тілесне ушкодження середньої тяжкості).

Злочинець отримав строк - 1 рік та 6 місяців обмеження волі з іспитовим строком на 2 роки. 

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: самогубство Полтавщина
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Коментарі: 1

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Pereselenets:
Сьогодні, 18:32

Боже!


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