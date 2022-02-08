Квадрокоптери та ліки на фронт: «ковідну тисячу» можна витратити на допомогу військовим

Кошти, зібрані видавництвом, підуть на потреби Медичного батальйону Госпітальєри Госпитальеры Hospitallers та на благодійні рахунки фонду Повернись живим
Видавець Marko Melnyk та видавництво Видавництво Марка Мельника взяли на себе ініціативу і запропонували пожертвувати «ковідну тисячу» на потреби фронту. Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише депутатка Яна Зінкевич.
Кошти, зібрані видавництвом, підуть на потреби Медичного батальйону Госпітальєри Госпитальеры Hospitallers та на благодійні рахунки фонду Повернись живим
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