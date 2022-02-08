Квадрокоптери та ліки на фронт: «ковідну тисячу» можна витратити на допомогу військовим

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Кошти, зібрані видавництвом, підуть на потреби Медичного батальйону Госпітальєри Госпитальеры Hospitallers та на благодійні рахунки фонду Повернись живим

Видавець Marko Melnyk та видавництво Видавництво Марка Мельника взяли на себе ініціативу і запропонували пожертвувати «ковідну тисячу» на потреби фронту. Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише депутатка Яна Зінкевич.

Кошти, зібрані видавництвом, підуть на потреби Медичного батальйону Госпітальєри Госпитальеры Hospitallers та на благодійні рахунки фонду Повернись живим