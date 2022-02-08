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Кременчук, Помощь военным

Квадрокоптери та ліки на фронт: «ковідну тисячу» можна витратити на допомогу військовим

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 477

 

Кошти, зібрані видавництвом, підуть на потреби Медичного батальйону Госпітальєри Госпитальеры Hospitallers та на благодійні рахунки фонду Повернись живим

Видавець Marko Melnyk та видавництво Видавництво Марка Мельника взяли на себе ініціативу і запропонували пожертвувати «ковідну тисячу» на потреби фронту. Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише депутатка Яна Зінкевич. 

Кошти, зібрані видавництвом, підуть на потреби Медичного батальйону Госпітальєри Госпитальеры Hospitallers та на благодійні рахунки фонду Повернись живим

- Тому, якщо ви берегли свою «ковідну тисячу» на особливий випадок - то це він! Заходьте на сайт markobook.com і обирайте куди б ви хотіли пожертвувати свої кошти. Вказуйте актуальне відділення пошти, на яке вам буде відісланий сертифікат благодійника. Дякую кожному, хто долучився до допомоги! Завдяки вам ми можемо робити більше для захисту незалежності України та збереження життя наших воїнів та воячок, - повідомила Яна Зінкевич.
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога військові ковідні гроші єПідтримка
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